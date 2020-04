Vinotinto Sub-20 denunció que FVF no les ha cancelado participación en Mundial del 2017

View this post on Instagram

ÚLTIMA HORA 🚨 – A través de las redes sociales, los jugadores de la @vinotintosub20 subcampeona del mundo en 2017 compartieron una carta que fue enviada a la #FVF, en la que exigen el pago de los premios que se ganaron por su exitosa participación en la Copa del Mundo de la categoría que se disputó en Corea del Sur. Sería un monto de $34.979,81 dólares para cada jugador del plantel. – #F5Vinotinto #F5Futbol #Venezuela #Vinotinto #VenEx #VinEx