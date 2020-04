Valle Frío no pierde la esperanza de ver nuevamente el agua por tubería después de 23 años de sequía

abril 29, 2020 - 10:45 am

Los habitantes de Valle Frío están hartos de cargar agua en recipientes de un lado hacia otro porque el vital líquido no llega como tiene que ser, por las tuberías.

Ancianos, adultos, jóvenes y niños del popular sector se aglomeran en un chorrito para abastecerse de agua, sobre todo en estos tiempos de pandemia donde es imprescindible mantener la higiene y lavarse las manos para evitar la propagación del virus importado de China.

Los residentes cuentan que no saben lo que es el agua de tubería en Valle Frío desde hace 23 años que no llega. Sin embargo, no pierden las esperanzas de ver retornar con fuerza el vital líquido por las tuberías.

No solo Valle Frío sufre por agua, en otros sectores la situación también es caótica. En algunas partes llega cada 20 días, dura unos dos o tres y se vuelve a ir, pero si se trata de un caso similar al de Valle Frío, que tiene más de dos décadas sin agua, es propicio mencionar a El Manzanillo, en San Francisco, donde el agua es ausente desde hace 20 años.

Los maracaiberos denuncian constantemente los abusos de los camiones cisternas que cobran entre 40 y 50 dólares para surtir de agua a las comunidades. La mayoría de las personas no cuentan cuentan con estos recursos, apenas con lo que devengan pueden hacer al menos una comida al día por la grave situación del país.

También están los que tienen mala leche. Cuando llega el agua no tienen jabón ni cobres para comprarlo y poder lavar.

Haroldo Manzanilla

Fotos: Xiomara Solano

Noticia al Día