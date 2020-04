Un paseo virtual con la bella Dine Azevedo (Videos)

abril 13, 2020 - 10:51 am

Dine Azevedo una bella modelo brasilera. Es una mujer encantadora y nobles sentimientos. En su cuenta de IG nos comparte esta reflexión de Amanda Fitas: «Cuando liberas a las personas de tu pequeño juicio y «permites» que sean tu propia versión, comienzas a ganar una enorme fuerza frente a la vida. Deje que las personas enfrenten su propia libertad y usted podrá enfrentar su propia libertad. . «Tienes que casarte», «tienes que tener hijos», «no puedes besar a varios», «no puedes dormir en la primera cita». ¿No le gustó la actitud del otro? ¿No es así? Respeto

Ella es un universo diferente a ti. No comente, no disminuya, no baje. No sabes las luchas de esa persona. Se dice mucho sobre el pensamiento sexista, pero no nos damos cuenta de que los patrones sociales presentes en nosotros nos llevan a esto. Cuanto más juzgues y bloquees a los demás, más juzgarás y bloquearás a ti mismo. Da tu compasión al mundo. Da tu compasión a las mujeres que te rodean. Sigue luchando, corriendo tras el tuyo, cumpliendo las múltiples tareas que solo una mujer guerrera podría realizar en un tiempo récord.

Levanta a la gente, alienta, tira de la mano. Gana fuerza a través de tu propia aceptación y gasta tu fuerza en forma de cadena. Nuestro corazón es inmenso. Nuestra versatilidad es impresionante. A veces huracán, a veces calma, somos miles dentro de uno.

Fuerte sí, pero suficiente para asumir nuestras debilidades. Somos unicos Somos nuestros Somos libres independientemente de a quién elijamos volar»

… texto: Psi Amanda Fitas.