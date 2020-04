Un juez de Brasil suspende nombramiento del nuevo director de la Policía, amigo de la familia Bolsonaro

abril 29, 2020 - 11:25 am

El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, suspendió el nombramiento de Alexandre Ramagem, como nuevo director de la Policía Federal (PF) de Brasil, amigo de la familia del presidente, Jair Bolsonaro.

Ramagem, hasta ahora director de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), fue escogido por Bolsonaro tras una polémica decisión de destituir al anterior director Maurício Valeixo, que provocó la dimisión de su ministro estrella de Justicia, Sergio Moro.

Moraes atendió un pedido del centroizquierdista Partido Democrático Laborista (PDT). Según el juez, los nombramientos para cargos públicos «deben respetar los principios de moralidad, impersonalidad e interés público» y a su juicio esto no ocurrió en el caso de Ramagem.

La toma de posesión del cargo estaba prevista para este miércoles por la tarde.

Desde que se anunció su nombramiento varios partidos y movimientos políticos presentaron acciones judiciales para intentar impedir su toma de posesión alegando «abuso de poder».

Esta decisión cautelar de la Justicia agrava la crisis política que enfrenta a Bolsonaro con el resto de poderes por su escepticismo ante la pandemia y su abierta campaña contra el aislamiento social.

Ramagem fue guardia de seguridad del mandatario, entonces todavía candidato presidencial, durante la campaña electoral de 2018. Los candidatos tiene derecho a la seguridad del PF y Ramagem estuvo al frente de su equipo tras el ataque con cuchillo que sufrió en un mitin electoral y que casi acaba con su vida. A partir de ahí, nació una amistad con la familia Bolsonaro.

Léo Índio, Carlos Bolsonaro e Alexandre Ramagem, novo diretor da Polícia Federal com amigos no réveillon de 2019, véspera da posse de Jair Bolsonaro, em Brasília. Independência para investigar o filho do presidente? pic.twitter.com/RmIqkLVgrr

— Vera Magalhães (@veramagalhaes) April 25, 2020