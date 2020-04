Tubos secos y angustia reinan en comunidades de Maracaibo y San Francisco por la escasez de agua

abril 12, 2020 - 11:15 am

Más de 18 días tienen los habitantes de Maracaibo y San Francisco sin recibir el vital líquido y están desesperados por la terrible situación, denuncian y piden respuesta. Aseguran que las pocas reservas de agua potable en sus hogares se les agota y no les informan por qué no está llegando por tuberías.

Los ciudadanos de las parroquias Cristo de Aranza, Manuel Dagnino, Luis Hurtado Higuera y zonas aledañas claman por el vital líquido. Lo mismo sucede en las parroquias Los Cortijos y Francisco Ochoa del municipio San Francisco por lo que exigen a las autoridades competentes una pronta solución, pues permanecer encerrados en sus hogares y sin agua es altamente peligroso ante la amenaza de la pandemia.

Yusmery García, habitante del barrio San Pedro en la parroquia Manuel Dagnino, manifestó que: «en mi casa sufrimos un calvario. mis tres hijos, mi nieta, mi hermano ya no tenemos una gota de agua, como resolvemos para hacer los quehaceres del hogar, bañarnos, si ni siquiera los cisternas han vuelto a pasar por la falta de la gasolina. Aquí lo que se vive no es fácil».

Roberta Álvarez habitante de Sierra Maestra, parroquia Francisco Ochoa, dijo que: » no envían agua y nos dicen que debemos asearnos, cómo pretenden que lo hagamos si no hay agua y tampoco podemos salir a buscarla. Creo que deberían pasar por los hogares y verificar esta situación porque hay gente que padece no solo por la falta de agua sino por la falta de gas doméstico y no se pueden usar las cocinas eléctricas por la cantidad de bajones que hay», denunció.

Pedro Sánchez, vecino de Haticos por Abajo en la parroquia Cristo de Aranza dijo que la situación está muy dura porque hasta los camiones cisternas se desaparecieron. Que Dios nos proteja porque vamos a morir no de coronavirus sino de sed porque ahora si es verdad que no hay alternativas para surtirnos de agua potable», expresó.