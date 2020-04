Trump ordena reactivar reserva militar de los E.E.U.U. para reforzar la operación antinarcóticos en el Caribe

abril 30, 2020 - 12:42 pm

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este jueves una orden orden ejecutiva mediante la cual se activa la reserva militar de los Estados Unidos para reforzar la operación antinarcóticos en el Caribe.

En diferentes foros los más altos voceros del Gobierno de los Estados Unidos se han referido a las operaciones antinarcóticos en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, país al que han calificado como un narcoestado.

Hasta ahora se ha informado de más de 8 toneladas incautadas en esas operaciones.

«Por la autoridad conferida a mí como Presidente por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, incluida la sección 12304 del título 10, Código de los Estados Unidos, y haber determinado que es necesario aumentar las Fuerzas Armadas regulares de los Estados Unidos para una misión operativa nombrada, específicamente la “Operación Antinarcótica del Departamento de Defensa Mejorada en el Hemisferio Occidental”, por la presente ordeno lo siguiente:

Se ordena al Secretario de Defensa que ordene al servicio activo durante no más de 365 días consecutivos, cualquier unidad y cualquier miembro individual no asignado a una unidad organizada para servir como una unidad de la Reserva Seleccionada bajo la jurisdicción del Secretario de Defensa , que no supere los 200 reservistas seleccionados al mismo tiempo, según lo considere necesario», destaca el comunicado.

