Trump: Despliegues militares en el Caribe y el Pacífico Oriental perdurarán

abril 14, 2020 - 6:09 pm

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que el despliegue militar en el Caribe y el Pacífico Oriental se mantendrá hasta que se neutralice la amenaza que implica para su país el tráfico de drogas.

A través de su cuenta en Twitter, Trump afirmó que su administración está comprometida a combatir el «narcoterrorismo y traficantes» que a su juicio buscan desestabilizar su país.

«Mi Administración está comprometida a proteger a la Patria del flagelo de los narcoterroristas y traficantes que buscan desestabilizar a los Estados Unidos y nuestro hemisferio. ¡Nuestros despliegues militares en el Caribe y el Pacífico Oriental perdurarán hasta que se neutralicen estas amenazas!», posteó en su cuenta de Twitter.

My Administration is committed to protecting the Homeland from the scourge of narco-terrorists and traffickers seeking to destabilize the United States and our Hemisphere. Our military deployments in the Caribbean & Eastern Pacific will endure until these threats are neutralized! https://t.co/iOKSK1NeNf

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2020