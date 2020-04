Tras los videos de ovnis del Pentágono te presentamos las mejores películas de extraterrestres

abril 28, 2020 - 6:50 pm

El Departamento de Defensa de Estados Unidos divulgó videos de ovnis sobre tres avistamientos de los años 2004 y 2015

El fenómeno aéreo que se aprecia en los vídeos de ovnis, que habían sido filtradas y llevan circulando en la red desde 2007 y 2017, permanece clasificado como no identificado.

El primer vídeo, el de 2004, fue compartido por uno de los tripulantes que presenciaron la escena en 2007; más tarde fue publicado junto a los otros dos por la organización To The Stars Academy (TTSA) y el diario The New York Times en diciembre de 2017 y marzo de 2018. En 2019, la Armada estadounidense reconoció que las tres grabaciones que muchos definen como videos de ovnis eran reales, pero hasta ahora no las había difundido oficialmente.

Pero ante el auge que esta información ha tenido en las últimas horas te presentamos la lista de películas sobre extraterrestres que luego de estos videos de ovnis nos hace cuestionarnos si estamos solos o no en el Universo.

Señales

Un intrincado dibujo de círculos y líneas tallado en los campos de cosechas genera misterio. «Señales» aborda el suspenso en torno a fenómenos paranormales inexplicables con los que el cineasta realiza una parábola sobre la amenazante llegada de seres extraños que alteran la vida cotidiana de una familia común. Está protagonizada por Mel Gibson y Joaquin Phoenix.

Arrival

Doce naves alienígenas de más de 500 metros de altura llegan a la Tierra, situándose en diversos puntos del planeta. La respetada experta en lingüística Louise Banks (Amy Adams) es entonces requerida por el Gobierno de los Estados Unidos con el fin de descifrar y traducir el mensaje que los extraterrestres intentan transmitir a la humanidad.

Louise viaja hasta Montana, Estados Unidos, junto al físico Ian Donnelly (Jeremy Renner), para intentar establecer una comunicación con los visitantes. Juntos trabajarán para encontrar los patrones de la lengua que pretenden descifrar y llegar así a las respuestas para las cuestiones que arroja este sorprendente suceso que son de dónde vienen y qué es lo que pretenden. Ante la amenaza de una posible guerra de escala global a ojos de las discrepancias entre las estrategias a seguir, los líderes de los países involucrados deben llegar a un acuerdo para que la situación no se complique aún más y evitar así un conflicto cuyas consecuencias podrían ser catastróficas para la raza humana.

Encuentros cercanos del tercer tipo

Un hombre común comienza a divisar objetos voladores sobre su casa. Su obsesión por saber de qué se trata lo hace distanciarse de su esposa y conocer a Jillian, quien asegura haber visto estos mismos objetos. Buscan cómo resolver el misterio a la par de un grupo de científicos, que con pruebas de que existen los OVNIS, inician una investigación.

Distrito nueve

Cuando los alienígenas establecen contacto con la Tierra, los hombres le temen a una invasión ruda, muy hostil y con gran arsenal tecnológico. Para su sorpresa, nada de esto sucede, pues años después, con la llegada de una nave espacial a Sudáfrica, los extraterrestres permanecen encerrados en campos de concentración y la idea que se tenía es derrumbada.

Independence Day

Conocida como Día de la independencia es protagonizada por Will Smith, Bill Pullman y Jeff Goldblum. Esta es una película de ciencia ficción y acción de 1996 sobre una invasión alienígena al planeta Tierra el día 2 de julio, y la victoria de la Humanidad el 4 de julio, día de la Independencia de los Estados Unidos.

