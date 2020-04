Tomás Rincón brindará ayuda a familias venezolanas

View this post on Instagram

Ho provato ad aiutare in diversi modi questo paese che mi ha accolto come un suo figlio sin dal primo giorno in cui sono arrivato, ho donato mascherine, attrezzature mediche ed altre cose per supportare in qualche modo i nostri eroi, le persone che lavorano nella salute, ma sento che non é ancora sufficiente. É per questo che ho deciso di aprire questo Go Fund Me, in modo che insieme possiamo aiutare a tante persone che sono rimaste senza lavoro per via di questo male che sta affliggendo il mondo: madri, padri che devono guardare avanti per loro e le loro famiglie 📢 📌I fondi saranno utilizzati per pagamenti vari quali affitti, bollette, ticket sanitari per farmaci e prodotti necessari per la sopravvivenza, spesa alimentare, scolastica a distanza e terapie sanitarie. [ LINK in BIO e stories ] Venezuela 🇻🇪 atentos que pronto anunciaré medidas que he tomado para ayudar a mi país en esta pandemia, estoy esperando aprobaciones de controles de calidad para saber que todo estará bien, juntos podemos hacer grandes cambios 🇻🇪