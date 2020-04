Tom Brady reconoce que ha sufrido conmociones cerebrales

abril 9, 2020 - 4:38 pm

El quarterback Tom Brady acepta que ha sufrido conmociones cerebrales durante sus dos décadas con los Patriots de New England, pero recalcó que eso no le impedirá perseguir su séptimo título de la NFL.

Brady, de 42 años, dijo en el programa de radio The Howard Stern Show que ha padecido importantes lesiones en la cabeza, que no le llevaron a pensar en la retirada.

«Definitivamente he tenido conmociones cerebrales… sí”, dijo Brady, quien acaba de dejar a los Pats para firmar por dos temporadas con los Bucaneros de Tampa Bay.

«Podría sentarme aquí, dejar de jugar y preocuparme por lo que va a pasar, por esto o por lo otro, en lugar de decir: ‘¿Por qué no vivo mi vida de la manera que quiero y la disfruto?’”, dijo el jugador.

Watch now: https://t.co/qPGvTvNGYS “Life lessons from the football field”, with legendary American football quarterback and IWC brand ambassador @tombrady where he discusses his football career to date. #timewellshared #TomBrady pic.twitter.com/O2pHuIxXFv

«Si quieres detenerte, detente, adelante”, dijo Brady sobre los riesgos del juego. “Yo siento que todavía puedo jugar, no creo que deba dejar de hacerlo porque es lo que todos me dicen que debo hacer”.

La NFL ha aplicado reglas más estrictas en un intento de proteger a los jugadores de lesiones en la cabeza. Tom Brady nunca ha sido oficialmente diagnosticado con una conmoción cerebral, pero su esposa, la modelo brasileña Gisele Bundchen, dijo en mayo de 2017 que sí había padecido esta lesión.

Puedes leer: Tom Brady seguirá usando el número 12 con los Bucaneros

En la entrevista, Brady dijo que no tomó una “decisión final final” sobre su salida de los Pats hasta el pasado 16 de marzo. “Diría que probablemente sabía antes del comienzo de la temporada pasada que era mi último año”, explicó. “Sabía que nuestro tiempo estaba llegando a su fin. Era el momento de partir”, concluyó Brady, quien dijo no guardar resentimiento hacia el head coach Bill Belichick.

«Se hicieron tantas suposiciones erróneas sobre nuestra relación o sobre lo que él sentía por mí. Yo sé realmente lo que siente por mí”, finalizó.

My journey over the past 20 years in New England has been amazing. It’s been a long road, and I wouldn’t change anything about it. The support and love of New England fans has always been unconditional. Thank you, Pats Nation #TheOnlyWayIsThrough https://t.co/Vl2Hx6k4Gc pic.twitter.com/KyF4wMIRTc

— @tombrady (@TomBrady) April 6, 2020