Tom Brady y sus confusiones en Tampa: desde invasión de parques hasta «allanamiento de morada»

abril 23, 2020 - 7:04 pm

La superestrella de la NFL, Tom Brady, se burló este jueves 23 de abril de varios equívocos que ha protagonizado en su nueva ciudad de Tampa, Florida, lugar al que se mudó tras sus dos exitosas décadas con los New England Patriots.

El mariscal de campo, de 42 años, fue encontrado el pasado lunes haciendo ejercicio en un parque de Tampa cerrado al público por las restricciones del nuevo coronavirus, por lo que fue requerido por una patrulla a marcharse del lugar.

Este jueves se conoció otro episodio en el que, buscando la casa de su nuevo coordinador ofensivo, el ganador de seis Super Bowls se equivocó de vivienda y se internó en la del vecino.

«Invasión de parques, allanamiento de morada… ¡Simplemente sintiéndome como en casa en Tompa Bay!», escribió Brady en Twitter, con un último juego de palabras entre su nombre y el de la ciudad.

Trespassing in parks, breaking and entering… Just making myself at home in Tompa Bay! 😂 https://t.co/zfm5q9zhz6

— Tom Brady (@TomBrady) April 23, 2020