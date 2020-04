Thomas Müller permanecerá con el Bayern Múnich hasta 2023

abril 8, 2020 - 10:09 am

Thomas Müller seguirá vistiendo la camiseta del Bayern Múnich hasta el 2023 tras renovar con el equipo bávaro.

«Me alegra que Thomas Müller prolongue por otros dos años», indicó en un comunicado el presidente de la entidad, Karl-Heinz Rummenigge, en alusión al contrato del jugador, que originalmente expiraba al final de la temporada de 2021.

I`m happy to extend the contract at the club of my ❤️ #FCBayern #esmuellert #Müller2023 #Herzensklub #Vertragsverlängerung #MiaSanMia #ThomasMüller #Muellered2023 pic.twitter.com/bygHJ7XJXj

— Thomas Müller (@esmuellert_) April 7, 2020