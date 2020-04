Suspenden los torneos de hierba tras cancelación de Wimbledon

abril 1, 2020 - 3:15 pm

La federación británica de tenis (LTA, por sus siglas en inglés) ha anunciado este miércoles la suspensión de todos los torneos de hierba previos a Wimbledon.

Los torneos de Queen’s, Birmingham, Nottingham y Eastbourne han sido cancelados, siguiendo las recomendaciones del Gobierno británico y tras la suspensión, también anunciada este miércoles, de Wimbledon.

Todo el circuito tenístico está suspendido hasta, como mínimo, el próximo 13 de julio, según anunciaron la ATP, la WTA y la Federación Internacional de Tenis.

El presidente de la LTA, Scott Lloyd, explicó en un comunicado que esta es una situación sin precedentes y que la salud de los jugadores, espectadores, trabajadores, prensa y patrocinadores tiene que ser “la prioridad número uno”.

Te puede interesar: Wimbledon es cancelado por segunda vez en su historia

“En la LTA vamos a trabajar duro para apoyar a nuestra amplia comunidad y asegurar una vuelta fuerte de nuestro deporte cuando las condiciones lo permitan”, añadió.

Catch up with the news that the 2020 summer Grass Court events and the British Open Wheelchair Tennis Championships have been cancelled 👉 https://t.co/fGxyXHNvwl pic.twitter.com/CQlCoSglOd

— LTA (@the_LTA) April 1, 2020