Si te lleváis el celular pa’ Las Pulgas ¡estáis atracao!

abril 9, 2020 - 7:11 pm

Una pandilla de ladrones desalmados han tomado Las Pulgas para asaltar a los compradores ingenuos quienes se atreven a adentrarse en las fauces de dicho mercado en busca de los alimentos para la despensa, pero, llevando en su pode un celular – no importa marca, ni modelo- el cual le arrebatan a puños y patadas.

Ledys García del señor Corito manifestó que aprovechó de ir al centro antes de medio día para comprar algo de comida, pero, cometió el error de llevarse el Samsung que le había regalado su hija el Día de las madres. Tres malandros la interceptaron en las adyacencias del CC La Redoma. «Yo pensaba que me iban a quitar la bolsa de comida. Nada me arrebataron el teléfono y me dieron una golpiza delante de la gente que no hizo nada».

Al parecer la fuerza pública anda muy ocupada con la emergencia sanitaria y estos delincuentes se han valido de la situación para atacar como enjambres a los ciudadanos ingenuos que no ven el peligro en el mercado.

Por su parte, Teodoro González contó que varios malandros le conminaron en la vereda cuando iba camino a los plataneros frente a la estación del Metro. «Los vi flacos y les dije «vengan pues malditos». González ha trabajado toda su vida como arrumador y ayudante de albañilería lo cual le ha formado músculos y fuerza de un toro de manera que les repartió puñetazo parejo a los malandros quienes tomaron veloz huida.

TC