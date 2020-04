Series y películas españolas dominan el mundo durante la cuarentena

abril 24, 2020 - 8:20 pm

Vis a Vis, Élite, Toy Boy, La Casa de Papel, Malasaña 32, El Hoyo, Hogar y Durante la tormenta arrasan entre las series y películas españolas más vistas.

Las series y películas españolas están siendo las favoritas, ya que los más recientes estrenos en la plataforma han logrado miles de reproducciones en sus primeros días de estreno y la preferencia de los usuarios.

El Hoyo

Inquietante es una de las palabras con que se puede calificar a El Hoyo, una de las películas españolas ganadora de la edición del Festival de Sitges, que también marcó el debut de su director, Galder Gaztelu-Urrutia, en los largometrajes.

Una cinta que viene a engrosar la oferta de la plataforma con acento hispano, que incluye populares series y filmes, pero apostando esta vez por aquel público dispuesto a experimentar con una perturbadora trama, no exenta de fuertes imágenes.

Toy Boy

La búsqueda de justicia y verdad es lo que cruza los 13 capítulos de esta serie, que tiene como protagonista a Hugo Beltrán (Jesus Mosquera), un striper que acaba de salir de la cárcel.

Tras una noche de fiesta de la que no recuerda nada, Beltrán despierta al lado de un cadáver en llamas. Esto lo lleva rápidamente a ir a la cárcel, pero luego de siete años tras las rejas, su caso se reabre y el striper sale en libertad condicional. Tras algunas investigaciones, Beltrán empieza a darse cuenta de que había algo extraño en su juicio. También, de que hay varios cabos sueltos; uno de esos, que el cadáver encontrado es el errado.

Vis a Vis

Vis a Vis es de esas producciones españolas que no te puedes perder. La historia se desarrolla dentro de una cárcel de mujeres, que esconde secretos impresionantes. La protagonista es Macarena Ferreiro (Maggie Civantos), una chica joven e ingenua que ingresa a un centro penitenciario de mujeres, porque fue acusada de delitos fiscales. Mientras hace todo lo posible por sobrevivir en este difícil lugar, su familia intenta juntar el dinero para pagar la fianza y sacarla de ahí.

Pero todo cambia cuando Macarena se entera que una de las internas esconde una gran cantidad de dinero. Ahí comienza una disputa contra dos peligrosos delincuentes por quedarse con la suma, que tendrá peleas, robos e incluso muertes. Es una serie llena de suspenso con cuatro temporadas y un final que se estrenó el año pasado.

Élite

La historia se desarrolla en Las Encinas, uno de los colegios más caros y exclusivos de España, donde son becados tres alumnos de bajos recursos que rápidamente son rechazados por el resto de sus compañeros. Uno de ellos es Samuel, que en cosa de días comienza una intensa amistad con Marina, la hija de un importante empresario.

Pero lo que Samuel no sabe es que Marina y su familia esconden oscuros secretos, los que se van revelando poco a poco con el pasar de los capítulos. Una serie con altas dosis de tensión y misterio que propone una interesante mirada a asuntos como los conflictos raciales y religiosos, la discriminación por situación económica, el abuso de drogas y los riesgos de una sexualidad sin límites.

La Casa de Papel

La Casa de Papel, uno de los mayores éxitos españoles de Netflix. Si aún no la has visto, no te puedes perder esta excelente serie que junta un excelente guión con actuaciones magistrales.

Con cuatro temporadas narra la historia tras el gran robo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en Madrid. El Profesor (Álvaro Morte) crea un plan para cometer este asalto y, escondido bajo ese alias, reúne a ocho profesionales del crimen para su objetivo.

Durante cinco meses se encierran en una casa de campo, donde planean y discuten todos los detalles de un robo que parece perfecto. Esta fascinante serie muestra cada paso del grupo de ladrones mientras cometen este gran asalto. Muchas cosas no salen cómo ellos lo esperaban, y te sorprenderá la astucia con la que resuelven cada obstáculo.

Malasaña 32

En 1976 una familia se muda a un apartamento en la calle de Manuela Malasaña en busca de prosperidad, pero lo que no saben es que en la casa que han comprado tiene más sombras que luces, y no están solos, pues también habita una oscura presencia que les hará vivir una auténtica pesadilla ya que algo que desconocen pondrá en peligro sus vidas y tendrán que defenderse.

Si buscas una de las películas españolas que te tenga en tensión en todo lo que dura, sin duda Malasaña 32 lo es, pues es de terror sobrenatural inspirada en hechos reales que mantiene al espectador en vilo desde el principio a fin con unos saltos que generan confusión, interés y temor hasta de ir a la cocina.

Hogar

Tras perder la vida de lujos que llevaba, un publicista cae en una espiral de locura por recuperarla. Hogar narra la historia de Javier Muñoz, un exejecutivo publicitario de éxito que se ve obligado a dejar su apartamento de lujo en el que vivía con su familia porque ya no lo puede pagar.

Javier lleva más de un año sin empleo. Se mueve con su currículo entre agencia y agencia, pero todo lo que recibe son respuestas negativas y puertas que se le cierran. Sin embargo, él descubre que aún conserva un juego de llaves de su antigua casa, en donde comienza a espiar a la joven pareja que ahora vive allí. Poco a poco, empezará a infiltrarse en la vida de los nuevos propietarios, decidido a recuperar la vida que ha perdido, aunque eso signifique destruir a quien se cruce en su camino.

Durante la tormenta

Una interferencia entre dos tiempos en dos mundos situados en el mismo lugar son separados por 25 años exactos, la casa en una zona residencial de la gran ciudad en la que una mujer casada y con hija puede salvar, a través de una interferencia en el televisor durante una prodigiosa tormenta, a un niño en peligro dos décadas y media antes.

Lo mejor del planteamiento argumental reside en otras interferencias, las que ese hecho provoca en el presente de la protagonista, alterándolo por completo y abocándola a una completa pesadilla en la que corre peligro de no reconocerse a sí misma.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día