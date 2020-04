abril 12, 2020 - 12:33 pm

Hoy, más que nunca en la historia, China es noticia. Obvio – palabrita de moda por la película El Hoyo- el continente asiático es referencia mundial porque fue en China donde comenzó esta pesadilla del Coronavirus.

Pues bien, hay una polémica o discusión que entretiene a los estudiosos de las religiones y las Sagradas Escrituras: ¿Según la Biblia de dónde vienen los chinos?

Curucuteando en internet encontramos en el portal «https://antesdelfin.com/» donde el Dr. Dawlin A. Ureña , Pastor y miembro de la Asociación CientíficaCRS – Creation Research Society) sostiene que la diversificación de las razas ocurrió después de Noe, como se sabe, la historia religiosa cuenta que Dio acabó todas las civilizaciones con un diluvio universal. De allí fueron reservados en el Arca Noé, sus esposa y sus hijos. Más adelante reseña el Pastor Ureña «La Biblia nos dice que semejante evento ocurrió brevemente después del Diluvio. Por unos pocos siglos, había sólo un idioma y un grupo cultural. Entonces, no había ninguna barrera de matrimonios dentro de este grupo. Esto tendería a mantener el color de la piel de la población lejos de los extremos, o muy negros o muy blancos.»

Sostiene el estudioso de la Biblia que «

Después del Diluvio, Dios le dijo a Noé y a su familia que debían llenar la tierra con sus descendientes. Sin embargo, después de sólo unas pocas generaciones, estaba claro que las personas habían decidido desobedecer a Dios y continuar viviendo como una sola población.

«Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí.» Génesis 11:1″

Para afianzar mas el argumento, Ureña cita «Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra… allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:1:7-9″

Como se puede observar, según la Biblia, los chinos provienen de los descendientes de Noe quienes confundidas sus lenguas se separaron y poblaron las tierra.

En un chat de discusión sobre la polémica de dónde y qué papel juega China en la Biblia «http://foros.monografias.com/», uno de los expertos expresa: «

He navegado por internet durante una hora, y he observado que muchos sitios cristopaulinos, en particular de evangélicos estadounidenses, dan por sentado que «la tierra de Sinim» de Is. 49:12 es la tierra de China.

Y para justificar esa afirmación dan varios argumentos :

1. Tal parece que el uso del futuro le da un carácter profético a la reunión, bajo el mando divino, de gente que volverá a Israel «del norte», «del occidente» y «de la tierra de Sinim». Hay quienes ven ahí una alusión al retorno a Palestina de los judíos de la Diáspora.

2. Muchos asocian «la tierra de Sinim» con China, debido a que se dice que judíos emigraron hacia China durante el cautiverio en Babilonia, de donde pasaron a Persia, antes de dirigirse hacia Keifing, la antigua capital china. He leído que, actualmente, existen unos 150 judíos allí, lo cual no es una población significativa pero suficiente para que algunos cristopaulinos identifiquen a Sinim con China.»

3. Muchos creen que Sinim es China porque dicen que el siglo XXI es el siglo de Asia, y porque conectan Is. 49:12 con Apoc. 16:12, donde leemos : «El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes de oriente».