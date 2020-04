Sebastián Yatra envía un aplauso para los trabajadores de la salud venezolanos

abril 18, 2020 - 2:05 pm

Juan Guaidó conversó la noche de este viernes con el cantante colombiano Sebastián Yatra sobre la situación general de Venezuela y sobre la lucha contra el coronavirus.

Guaidó le explicó que el país vive una emergencia humanitaria compleja, pero aprovechó la oportunidad de agradecerle al personal del área de la salud por su trabajo a pesar de que “ganan entre cuatro y seis dólares al mes”.

“Ellos están luchando por salvaguardar la vida de los venezolanos y hemos anunciado un programa para apoyarlos de lo que se ha recuperado para entregárselos directo a esos héroes que en el mundo están siendo aplaudidos y aquí lamentablemente detuvieron a uno por denunciar”, dijo.

En ese sentido, el cantante mandó un aplauso para todos esos médicos, enfermeras y trabajadores del sector salud y expresó que “están más pendiente de ayudar que si se les puede pegar el virus y es gente que realmente se está arriesgando sin tener esos grandes retornos”.

“Son muchas más las personas buenas en este mundo que las malas, y a veces no no damos cuenta de eso porque las malas resaltan pero gracias a esos trabajadores que están allí para nosotros y Dios quiera que esto no se siga propagando”, indicó.

En su mensaje a los venezolanos, Yatra señaló que «las cosas en la vida siempre dan la vuelta”.

La reacción de Sebastián Yatra al enterarse de que los enfermeros venezolanos ganan 4 dólares al mes. #17Abr pic.twitter.com/t6cEr3sAqs — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) April 18, 2020

«Las cosas en la vida siempre dan la vuelta», dijo Sebastián Yatra al referirse a la situación de Venezuela en live con @jguaido. El cantante colombiano nuevamente bromeó con querer los 15 millones de dólares de recompensa que ofrece EEUU por la captura de Nicolás Maduro. #17Abr pic.twitter.com/j4fVpAsuwk — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) April 18, 2020

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día / F. Reyes

Con información de Agencias