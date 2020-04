Sebastián Vettel rechazó la oferta de renovación de Ferrari

abril 22, 2020 - 9:16 am

El piloto alemán Sebastián Vettel le dice no a la primera oferta de renovación de la Scuderia de Ferrari.

La intención de los de Maranello es hacerle un contrato por un año y con una importante reducción salarial.

Vettel, que tiene contrato hasta 2020, rechazó la propuesta no por el dinero sino por la duración del acuerdo.

El tetracampeón mundial de F1 llegó a Ferrari en 2015. Ejerció de líder hasta que irrumpió en escena Charles Leclerc, que ha demostrado que puede discutirle la condición de número 1 del equipo. El monegasco es una opción de presente y futuro para Ferrari. Solo hay que ver que tiene contrato hasta 2024.

Ferrari le ofreció 12 millones por un año a Sebastián Vettel

El diario italiano La Gazetta dello Sport informa de que Ferrari le ofreció 18 millones a Vettel, lo que supone una reducción drástica del segundo sueldo más alto de la F1 tras el de Lewis Hamilton. Actualmente, el alemán se embolsa 35 millones al año.

El alemán busca un contrato de al menos dos años. Habrá que ver si Ferrari mejora su propuesta o por el contrario se decanta por cambiar de piloto. En la recámara están Carlos Sainz, Daniel Ricciardo y Antonio Giovinazzi.

Vettel quiere seguir de rojo. «Me gustaría quedarme. Hasta ahora siempre he firmado contratos de tres años y ciertamente no me siento viejo», señaló en una entrevista a los medios británicoss. «No hay plaos fijos. Pero existe la posibilidad de que se tome una decisión antes del comienzo del Mundial, si se arranca en junio o julio», aseguró.

