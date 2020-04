Se cumplen 64 años del debut de Luis Aparicio en las Grandes Ligas

abril 17, 2020 - 6:24 am

Luis Aparicio celebra 64 años de debutar en las Grandes Ligas en la victoria de los Medias Blancas de Chicago ante Indios de Cleveland. Además, lo haría ante su compatriota Alfonso “Chico” Carrasquel en una tarde del 17 de abril de 1956.

Sus primeros pasos fueron en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) a finales de 1953. Aparicio debutó en un juego entre Gavilanes y Pastora. En la LVBP también participó con los Leones, Tiburones, Águilas, Tigres y Cardenales.

Los scout de Medias Blancas quedaron impresionados por el talento del criollo y lo reclutaron al finalizar aquella temporada de 1953. Luis vio acción por dos zafras en las Ligas Menores y aquel 17 de abril de 1956 hizo su debut con el equipo de Chicago en la Gran Carpa.

Los fanáticos de los Medias Blancas estaban molestos por la salida de Alfonso «Chico» Carrasquel a los Indios y se preguntaron si Aparicio tendría lo necesario para ocupar el puesto. El campo corto lució todo su potencial a la defensiva en aquel encuentro, por lo que los aficionados quedaron sorprendidos de su talento.

Aparicio fue clave del triunfo con un sencillo al jardín izquierdo y lo consiguió ante el inmortal Bob Lemon. “¿62 años? ¡Me estoy poniendo viejo! (Risas). Aún lo recuerdo como si fuera ayer. Aquí en mi casa tengo aún fotos de ese día. Allí estuvo conmigo Alfonso Carrasquel, quien era todo un personaje. Alfonso me aconsejó mucho. Él fue mi ídolo. Yo no creía que iba a jugar en su lugar hasta que lo vi en los periódicos de Chicago. Fue en la prensa que me enteré que estaba sustituyendo a Alfonso. Mi debut fue algo redondo al tener allí también a ‘Chico’ Carrasquel. Él me ayudó muchísimo a llegar allí, tanto en el terreno como fuera del terreno”, comentó el venezolano al periodista Augusto Cárdenas.

Luis Aparicio se mostró satisfecho de poder conectar su primer imparable en la Gran Carpa ante Bob Lemon. “Se lo di a Bob Lemon. Él era un pitcher que tiraba muy buena curva. Tiraba de todo, y era como todos los pitchers de antes, que no andaban con tonterías. Si le hacías buenos swings te la tiraba por la cabeza para intimidarte. Yo me salve en mi último turno porque le pude dar el hit”, afirmó.

El actual miembro del Salón de la Fama nunca se imaginó que aquel juego contra los Indios lo llevaría a ese lugar. “Con ese frío tan bravo qué iba a pensar que terminaría en el Salón de la Fama. Yo ni sabía que era eso, pero lo que sí sabía era que ya estaba en Grandes Ligas. Por eso tengo mucho que agradecerle a Dios, quien me dio la habilidad de jugar béisbol, a La Chinita, y a Alfonso, porque me ayudó mucho. Él fue muy importante para mí”, destacó.

Aparicio estuvo animado por cumplir 64 años de debutar en Las Mayores. “Estoy muy feliz por la forma en que me trata aún la gente. Todo el mundo. Me ven en la calle y me respetan, me tratan con un cariño del cual estoy muy agradecido. Lo único que tengo que decirle a toda la gente es gracias. Y es una fecha importante, porque no solo empecé mi carrera, sino que gracias a eso, al béisbol, pude tener a mi familia. Yo no conocía a mi esposa Sonia todavía, pero ese mismo año nos casamos y ya vamos a cumplir 62 años juntos. El béisbol me dio hasta a mi señora, porque la conocí en un estadio ese año. Estoy muy contento por todo lo que pasó en mi vida después de ese día, porque el béisbol me ha traído tantas cosas buenas que no me puedo quejar, gracias a Dios y a La Chinita”, finalizó.

Luis Aparicio ganó en 1956 el Novato del Año de la Liga Americana. Fue líder en el departamento de bases robadas del Nuevo Circuito por nueve años consecutivos, con un total de 506 en toda su carrera. Además, jugó en 10 Juegos de Estrellas. Recibió nueve Guantes de Oro y ganó la Serie Mundial de 1966 con los Orioles.

El pelotero fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol en 1984, siendo hasta los momentos el único venezolano en pertenecer al Club de los Inmortales.

