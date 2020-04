Se cerró el mayor agujero de ozono jamás detectado en el Ártico

abril 26, 2020 - 3:43 pm

Después de mantener en vilo a los científicos desde finales de marzo, el agujero de ozono del Ártico, inédito por su tamaño y duración, se cerró. Según el equipo del Servicio de Vigilancia de la Atmósfera de la red europea Copernicus no volverá esta temporada, a pesar de que está previsto que el vórtice polar vuelva a reforzarse en los próximos días.

«El agujero de la capa de ozono del hemisferio norte en el año 2020 es definitivamente un evento que bate récords» comenta la científico de Copernicus Antje Inness.

El cierre de este agujero en la capa de ozono sin precedentes no tiene nada que ver con la reducción de contaminación que ha permitido el confinamiento en gran parte del mundo para frenar la pandemia de COVID-19.

Fue posible gracias a la disolución del vórtice polar, que se ha dividido en dos y a la «ola de calor» que ha vivido el Ártico esta semana, con temperaturas hasta 20º C superiores a las normales para esta época del año.

