Sascha Fitness sorprendió al hacer impresionante dibujo de su hija

Tratando de darle un giro positivo a todo esto retome un hobby que tenía abandonado. Desde mucho antes del Fitness mi pasión era dibujar, soy casi autodidacta porque nunca tome clases formales de dibujo aunque curse un par de semestres de diseño gráfico antes de irme por el ramo de Fitness ( A lo que la cosa se puso más digital que manual abandone😂).. dibujar me relaja, entro como en un estado catatónico casi, pero para hacerlo necesito tiempo y concentración, así que es un buen pasatiempo para estos días en los que el cerebro no para con la preocupación y el tiempo sobra… luego de este haré el de Avril, pero quiero que ella elija la foto… quizás a lo que todo esto termine me anime a tomar unas clases para pulir y mejorar mi técnica. A todos los dibujantes profesionales por favor miren mi dibujo con Piedad 😂🤪❤️