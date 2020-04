Salud milenaria: Los remedios y métodos de las abuelas todavía funcionan

abril 9, 2020 - 5:42 pm

Los remedios caseros no son solo inventos de las abuelas, en el mundo entero existen plantas las cuales son mágicas y medicinales, y que se pueden utilizar para curar cualquier afección que tengamos en nuestro cuerpo, es por eso que noticia al día te invita a conocer, los métodos y remedios de las abuelitas que todavía funcionan.

Las abuelas, por alguna razón, siempre tienen un remedio mágico hasta para el mal de amores. Y aunque a veces creemos que de verdad no tienen razón, la ciencia nos demuestra que quienes están equivocados somos nosotros, estos datos milagrosos son pasados de familia en familia y la realidad es que en muchos casos tienen éxito.

LA HOJA DE MAPURITE O ANAMÚ

El anamú o mejor conocida como mapurite es una planta que tiene propiedades para tratar enfermedades como la diabetes y cuenta con beneficios medicinales a la hora de tratar la diarrea y malestares estomacales.

Sin embargo esta planta de mapurite pertenece al género Petiveria y a la familia de las fitolacáceas. El anamú es la única especie y su nombre científico es Petiveria alliacea Se dice que es una planta originaria de Norteamérica, Centroamérica, las Antillas y Sudamérica tropical. Es un arbusto de tallos erectos que alcanza un tamaño de hasta 2 m.

Las hojas son de una forma elípticas y de un tamaño que va desde los 7 cm a los 20 cm con una baje aguada. Las flores son caídas y con un tono de color blanco, verde o rosado.

Composición

Cabe destacar que el anamú ha sido estudiado ampliamente y se han identificado algunos de sus compuestos como los triterpenos, polifenoles, compuestos de azufre y esteroides.

Uno de los compuestos que más llama la atención es el dibencílico trisulfuro, un compuesto muy útil contra el cáncer según las investigaciones. También posee activos como la cumarina y ciertos fitoquímicos que tienen un efecto antitumoral.

Anamú o Mapurite como usos y Aplicaciones:

Además de ser beneficiosa para el mal estomacal, la hoja de mapurite o anamú tiene diversas propiedades medicinales muy reoconocidas, esta planta también sirve contra el cáncer, existen estudios donde revelan que este maravilloso fármaco natural tiene efectos para terminar con las células tumorosas

Es efectivo contra distintos tipos de cáncer y es anticancerígeno. Esto se debe a que es un hipoglucemiante, es decir, reduce el nivel de glucosa en la sangre eliminando el alimento de las células cancerígenas.

También actúa como un inmunoestimulante, esta propiedad fue comprada en estudios realizados entre los años 1997 y 2001.

El anamú tiene un efecto citotóxico para las células cancerígenas y puede inhibir el desarrollo de cáncer de mama y combatir la leucemia y algunos tipos de cáncer cerebrales.

Así mismo las personas que deseen bajar de peso aunando que es una planta la cual tiene propiedades hipoglicente, esta cumple la función de reducir los niveles de azúcar en la sangre evitando así que pued llegar a acumularse o convertirse en grasas

También estimula el sistema inmunológico, según un estudio realizado en ratones el anamú puede incrementar la producción de linfocitos y células que constituyen el sistema inmune. Se emplea contra los resfriados e infecciones.

Para las personas que padecen de Artritis; Tiene propiedades antiinflamatorias que lo hacen efectivo contra padecimientos como la artritis ya que reduce la inflamación de las articulaciones que provoca esta enfermedad, también tiene un efecto analgésico disminuyendo el dolor.

Ahora bien es importante saber que las personas que tienen algún problema como la diabetes, esta planta tiene efectos muy positivos sobre los niveles de glucosa en la sangre, reduce dichos niveles pero, no debe combinarse con fármacos cuya finalidad sea reducirlos sin consultar con el médico previamente.

Otro de los usos tradicionales del anamú o mapurite es que nos ayuda contra hongos y bacterias en la piel ya que está llena de muchas propiedades en compresas y cataplasmas se usa para tratar tumores, úlceras, e infecciones dérmicas.

En otro sentido el anamú también es utilizado para tratar afecciones gastrointestinales como diarrea, disentería y flatulencias, para afecciones respiratorias como amigdalitis, bronquitis, asma, catarro y tos ferina.

También se emplea en síntomas a nivel neurológicos y nerviosos como calambres, histeria, epilepsia y rabia. Se recomienda en caso de dolor de cabeza y de muelas, caries y reumatismo.

La hoja fresca se puede estrujar para tratar la cefalea y la sinusitis. También se puede preparar tinturas que se emplean como lineamientos para dolores reumáticos.

Una maceración con alcohol y obtenida la tintura madre con un 50% de agua bidestilada se emplea como un antibiótico natural para la sinusitis crónica.

El cocimiento de la raíz consumida vía oral se emplea para tratar asma, cistitis, catarro, dismenorrea, fiebre, enfermedades venéreas, inflamación y neumopatía.

De qué manera se toma:

La hoja de mapurite se prepara normalmente en infusiones. Para ello se utilizan algunas hojas o la raíz secas para una taza de agua. Para hacer una infusión se emplean 30 g de raíz y de hojas de mapurite secas de anamú en un litro de agua. Se recomienda consumir ¼ de taza 2 o 3 veces al día.

Si se va a preparar infusión de las hojas, solo se necesitan 20 g de hierba seca por cada litro de agua. Se debe tomar ¼ de taza o ½ taza tres veces al día.

También puedes aplicarlo de forma tópica para curar bacterias y hongos de la piel. En tiendas naturistas se pueden encontrar capsulas de hierba en polvo. La dosis recomendable es de 500 a 1000 mg dividido en varias tomas.

Flor escondida o Huevito abajo o Rompe piedra.

La planta conocida comúnmente como Rompe piedra/huevito abajo o Flor escondida, es oriunda de América del Sur, específicamente de las selvas lluviosas del Amazonas en Venezuela, Colombia, Brasil y Perú. Su cultivo en otras regiones tropicales también es común, como en la China, la India y algunas las islas del Caribe, como Las Bahamas. Pertenece a la familia de las euphorbiaceas y su nombre Flor escondida, o Huevo escondido en algunos lugares, se debe a que las flores y semillas que produce son diminutas y crecen entre las hojas y bajo las ramas. Esta planta tiene propiedades para disolver y eliminar los cálculos renales de la vesícula o de la vejiga.

«Propiedades medicinales de la Flor escondida o Rompe piedra»

No obstante contiene una gran variedad de compuestos químicos, entre los que destacan alcaloides, lignanos, flavonoides, ácidos grasos, triterpenoides, potasio, tanino, vitamina C y resina. Su propiedad medicinal más conocida y efectiva es la eliminación de los cálculos o piedras que se forman en riñones, vejiga y vesícula.

Cabe destacar que tiene propiedades diuréticas, digestivas, antialérgicas, antiasmáticas, antisépticas de tracto genito-urinario (cistitis), antiinflamatorias (sobre todo para la inflamación de la próstata), anticancerígenas y para combatir la enfermedad del Hepatitis B. Su uso es efectivo como coadyuvante en la reconstrucción del páncreas afectado por hiperglicemia.

«Podemos aprovechar la flor escondida o rompe piedra preparando una infusión»

Infusión de Rompe piedra para combatir los cálculos renales las propiedades medicinales de esta planta se hallan en todas sus partes menos en la raíz. Para combatir cálculos renales, de vesícula o de vejiga, así como para el tratamiento de infecciones urogenitales y de hepatitis, se debe preparar un bebedizo en decocción, agregando una planta completa, sin la raíz, a un litro de agua hirviendo. Se retira del fuego y se deja reposar tapado por 10 minutos. Se cuela y se beben tres tazas diarias por un mes.

Este mismo bebedizo puede ser ingerido por personas con diabetes, en ayunas y antes de dormir. Para obtener beneficios diuréticos se debe preparar el mismo bebedizo pero solo con las hojas de la planta y tomar una taza antes de las principales comidas.

En caso de padecer asma, algún tipo de alergia o dolor de vientre por menstruación, se deben triturar de 10 a 20 gramos de hojas y tallos tiernos y mezclar con un vaso de jugo natural. Se puede endulzar con panela o miel de abejas y beber en ayunas diariamente por un mes y medio.

Cálculos de la Vejiga: Hervir de toda la planta. Tomar tres tazas al día por 30 días.

Cáncer: Hervir de 40 Gr. de planta en un litro de agua. Tomar tres tazas al día.

Colesterol: Hervir de las hoja. Tomar 2 tazas al día.

Diabetes: Hervir la planta. Tomar en ayunas y antes de ir dormir.

Diurético: Preparar una infusión con un manojo de hojas frescas de en un litro de agua. Tomar un vaso antes de las principales comidas.

Infección Urogenital: Hervir de toda la planta de Flor escondida y tomar tres tazas al día por 30 días.

Hoja De Limón

Las hojas de limón tienen un olor rico, son de color verde oscuro y poseen propiedades curativas para gozar de buena salud. El té de limón nos puede aportar los siguientes beneficios. La hoja de limón cura enfermedades y previene síntomas de resfriados, gripe y tos.

Ayuda a reforzar el sistema inmunológico.Es bueno para combatir enfermedades como artritis, hipertensión y menorragia. Nos sirve como antioxidante. Alivia dolores de cabeza. Ayuda a combatir los radicales libres.

Favorece la digestión.

Es sedante.

Alivia todo tipo de dolores estomacales.Ayuda a combatir el vómito y la diarrea.

Es bueno para tratar el colesterol.

Favorece la expulsión de los gases.

Alivia los cólicos abdominales.

Se le da el uso medicinal de la planta hoja de limón para purificar la sangre.

Alivia dolores menstruales.

La hoja de limón sirve para conciliar el sueño.

Calma los nervios.

Es refrescante y tiene un buen sabor para nuestro paladar.

Las hojas también son útiles para dar sabor o dar un poco de aroma a sus platillos.

¿Cómo preparar té de hoja de limón?

Ingredientes:

3 o 4 hojas tiernas de limón.

1 litro de agua.

Un poco de miel de abeja.

Preparación:

Ponga a calentar el agua y cuando empiece a hervir vierta las hojas, luego deje que hierva por 5 minutos y retire del fuego, cuele y endulcelo con la miel.

Toronjil

El toronjil posee una serie de propiedades beneficiosas para la salud y para el tratamiento de ciertas molestias, las cuales proceden de su composición química (es rico en eugenol, cariofileno o germacreno además de citral o citronela. Algunas de sus propiedades y usos más conocidos se indican a continuación.

«Sirve también como calmante y sedante»

Una de las propiedades más relevantes del toronjil es su efecto sedante y relajante, contribuyendo a rebajar estados de ánimo alterados o de agitación, como la depresión o la ansiedad. Asimismo contribuye a favorecer el sueño, algo útil en casos de insomnio.

Analgésico

El toronjil también puede tener un interesante efecto anestésico, al reducir y bloquear las señales de malestar que normalmente viajarían rápidamente por nuestro sistema nervioso.

Es frecuente que se emplee para disminuir las molestias propias de la cefalea o la migraña, las molestias digestivas o incluso los dolores musculares.

Hipertensivo

Otra de las propiedades útiles del toronjil se encuentra en su capacidad para hacer rebajar los niveles de tensión arterial, algo que puede ser de utilidad en casos de ansiedad y en sujetos con hipertensión.

Alivia problemas gastrointestinales

Se suele emplear el toronjil para el tratamiento de las molestias de los problemas intestinales, dado que permite reducir los niveles de gases y prevenir situaciones como cólicos. También favorece la protección del hígado y la secreción de bilis (favoreciéndola).

Antitusivo

Se ha observado que la toma de toronjil, especialmente cuando se hace en infusiones, contribuye a calmar, aliviar y reducir los niveles de tos y de irritación en la garganta.

Albahaca

El té de albahaca es una bebida que puede ayudarnos a mantener una buena hidratación a diario, pero no es un remedio capaz de curar o prevenir enfermedades por sí solo.

Dado que tiene un gusto y un aroma particular, esta bebida no suele ser consumirse regularmente. Dado que tiene un gusto y un aroma particular, esta bebida no suele ser consumirse regularmente. De hecho, lo más común es aprovechar la albahaca como ingrediente para realzar otros sabores en distintas recetas, como los espaguetis con tomate y albahaca, sin ir más lejos.

Mantiene la salud del sistema respiratorio

Según creencias populares, el té de albahaca podría contribuir con la salud del sistema respiratorio. En concreto, ayudaría a mantener despejadas las vías respiratorias.

Tiene un efecto expectorante que contribuye a movilizar las flemas para aliviar problemas como la bronquitis y el asma, asi como también contribuir con el alivio en caso de gripe y resfriado y proteger los riñones

Dado que puede tener un efecto diurético, se considera que el té de albahaca apoya el funcionamiento renal. Además, las propiedades antinflamatorias de la albahaca contribuirían con el buen funcionamiento de los riñones cuando se consume con regularidad, esta bebida podría ayudar a disminuir el riesgo de padecer cálculos renales.

«¡Por si no lo sabias!» alivia la tensión emocional y el estrés

En vista de que las bebidas calientes, como las infusiones de hierbas, pueden contribuir con el alivio en caso de estrés y tensión emocional, se ha considera que el té de albahaca podría contribuir, en cierta forma, con el bienestar de las personas.

Sin embargo, no hay evidencia científica que apoye estas creencias. Así que, de momento, sigue siendo una bebida más, que se puede consumir como parte de la dieta, en momentos puntuales. No es una solución para el estrés

Previene las infecciones bucales

Debido a que se le han atribuido propiedades anti-microbianas a la albahaca, se considera que el consumo en forma de té podría crear una especie de barrera protectora en la boca, contra los agentes patógenos que causan infecciones.

Al consumirla con moderación y, mantener una buena higiene bucal, se considera que se podría evitar la proliferación de bacterias nocivas. Por otra parte, ayudaría a prevenir problemas como el mal aliento.

Alivia los dolores de cabeza

Dado que se le atribuyen propiedades inflamatorias a la albahaca, se considera que su té podría ayudar a aliviar los dolores de cabeza leves. Por otra parte, se ha llegado a afirmar que la bebida podría contribuir con la circulación sanguínea, lo cual supuestamente ayudaría a brindar alivio, incluso en caso de cefalea. Sin embargo, esto no se ha comprobado científicamente.

Mantiene la salud de la piel

Por su contenido en antioxidantes, la albahaca podría ayudar a mantener la salud de la piel ya que previene el envejecimiento celular prematuro, proteje los tejidos frente al deterioro ocasionado por los radicales libres, asi como también evita las arrugas prematuras y mejora la digestión

Entre otros beneficio se dice que la albahaca es una planta digestiva, de creencias populares, que puede ayudar a:

Aliviar los dolores de estómago.

Aliviar digestiones pesadas.

Eliminar el exceso de gases.

Reducir la inflamación abdominal.

Mantener el equilibrio de la flora intestinal.

Estimular la micción y la evacuación.

Hidratar y estimular la micción.

No obstante el té de albahaca es una bebida que puede ayudarte a mantenerte hidratado y a estimular la micción, lo cual contribuiría con la eliminación de líquidos retenidos y molestias asociadas, eso si todo en exceso trae su consecuencia por eso es recomendado consumir la albahaca con moderación y recordar darle siempre prioridad al consumo de agua mineral.

