Saints de Nueva Orleans firma al ex mariscal de Tampa Bay Jameis Winston

abril 29, 2020 - 11:41 am

Los Saints de Nueva Orleans anunciaron el fichaje por un año del mariscal de campo Jameis Winston, a quien los Buccaneers de Tampa Bay dejaron libre tras incorporar al legendario pasador Tom Brady.

Aunque fue el número uno en el sorteo universitario de 2015, Winston nunca pudo desarrollar su mejor talento con los Buccaneers, que el pasado mes contrataron a Brady al que le ofrecieron contrato por dos temporadas y 50 millones de dólares garantizados, a pesar que va a cumplir 43 años.

La pasada temporada, Winston lideró la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) con 5.109 yardas aéreas, pero también se convirtió en el primer mariscal de campo en la historia de la liga en lanzar al menos 30 pases de touchdown y 30 intercepciones en la misma campaña.

Winston, de 26 años, espera experimentar el mismo tipo de recuperación profesional en Nueva Orleans que tuvo el mariscal de campo Teddy Bridgewater bajo la tutela del entrenador en jefe Sean Payton y el veterano mariscal de campo titular Drew Brees.

Bridgewater tuvo marca de 5-0 como titular para los Saints la temporada pasada cuando Brees fue baja por una lesión en el dedo pulgar de la mano derecha, y ese éxito lo ayudó a conseguir dentro del mercado de la agencia libre un lucrativo acuerdo como nuevo mariscal titular de los Panthers de Carolina.

Los Saints esperan que Jameis Winston divida las tareas de respaldo con Taysom Hill, el versátil pasador, corredor y receptor abierto de los Saints, que el domingo le dieron una extensión de contrato de dos años y 21 millones de dólares.

Winston tuvo marca perdedora de 28-42 en sus cinco temporadas como titular con los Buccaneers, completando el 61,3% de sus pases con 121 touchdowns y 88 intercepciones.

Además desarrolló una fuerte conexión con los receptores abiertos de Pro Bowl Mike Evans y Chris Godwin, pero sin que al final pudiesen ser un equipo ganador.

Pero su paso por los Buccaneers siempre estuvo marcado por los extremos positivos y negativos, al igual que sucedió bajo la dirección Arians, la pasada temporada, la primera del entrenador en jefe con el equipo.

