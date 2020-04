Rusia envió a EE.UU. avión con equipo médico para enfrentar al virus

abril 1, 2020 - 11:11 am

El Ministerio de Defensa de Rusia informó en un comunicado difundido esta madrugada de la partida de un avión de transporte militar ruso rumbo a Estados Unidos con equipamiento médico para ayudar a combatir la pandemia del nuevo coronavirus en la nación norteamericana.

«El avión de la Fuerza Aeroespacial de Rusia con un cargamento de equipamiento médico y mascarillas partió a Estados Unidos», señala la nota.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, había adelantado la posibilidad de que este vuelo se realizase este miércoles, como parte de la conversaron telefonica que mantuvieron los presidentes de EEUU y Rusia, el pasado lunes.

🇷🇺🇺🇸 Following phone talk between Presidents #Putin & @realDonaldTrump #Russia sends largest cargo aircraft An-124 Ruslan ✈️ with 😷 medical supplies (masks + equipment) to #US to help fight #COVID19 pandemic, save lives of American citizens. 🤝 The plane is en route #RussiaHelps pic.twitter.com/efeSK78cuB

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) April 1, 2020