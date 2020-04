Rupert Grint, Ron en ‘Harry Potter’, espera su primer hijo

abril 14, 2020 - 2:23 pm

Una generación más de magos podría llegar pronto a Hogwarts, pues de acuerdo con un comunicado, Rupert Grint, famoso por interpretar a “Ron Weasley” en la saga de Harry Potter, está esperando su primer hijo con la actriz Georgia Groome.

La representante de la pareja Clair Dobbs confirmó la noticia al diario USA Today el viernes por la tarde. “Rupert Grint y Georgia Groome están emocionados de anunciar que esperan un bebé y pedirán privacidad en este momento”, declaró Dobbs en el comunicado.

Leer más noticias: Con este imagen Google agradece a los trabajadores del transporte público

La noticia se esparció como fuego debido a que los futuros padres fueron vistos en una salida en Londres el pasado jueves. Groome dejó ver su notable vientre abultado.

Aunque su vida amorosa siempre ha permanecido fuera de los tabloides, el año pasado la pareja disparó rumores de una boda debido a otra imagen. Esta vez debido a que Groome llevaba una banda dorada en el dedo anular de su mano izquierda, en donde la mayoría de los europeos usan los anillos de compromiso y de matrimonio. La pareja no confirmó ni negó la noticia.

Grint explicó que salir con alguien que está dentro del mismo trabajo que él, es muy natural e incluso ha hecho las cosas bastante menos difíciles.

“¿Quién tendría ese tipo de entendimiento? Definitivamente ayuda, no es como estar en One Direction, pero siempre hay algo que irrumpe en mi vida, aunque trate de esconderme con una gorra. Eso nunca se ha calmado”, confesó al sitio Radio Times.

Grint es el primero del famoso trío entre él, Daniel Radcliffe y Emma Watson que tendrá un hijo. Sin embargo, él ya había dado pistas que quería convertirse en padre en un futuro cercano, dentro de una entrevista con el diario The Guardian.

“Cumplir 30 años se sintió extraño. Simplemente no parece que esté allí todavía y no sé qué depara el futuro. Voy a seguir la corriente, seguir interpretando personajes interesantes y ver qué pasa. Me gustaría establecerme y tener hijos pronto. Si tuviera un hijo, ¿lo llamaría Ron? Es un buen nombre, pero probablemente no. Y Grint es un nombre difícil para emparejar un nombre de una sílaba”, adelantó.

En esa misma entrevista, el actor habló mucho acerca de lo difícil que fue crecer dentro del ojo público, especialmente porque él es una persona tímida, y las alfombras rojas, la atención y las cámaras, no fueron el ambiente ideal para desarrollarse.

“Mi vida tiene una línea de antes y después muy distinta. Antes de junio de 2000 fui a una escuela estatal normal y la vida era normal. Mi padre vendía recuerdos de Fórmula Uno y mi madre hizo pasteles de boda y cuidó a cinco niños. Tenía los pies sobre la tierra. Cuando obtuve el papel de Ron Weasley, dejé la escuela de inmediato y las cosas nunca han sido las mismas. Era un niño bastante tímido y la actuación siempre me atraía porque podías esconderte detrás del personaje y ser alguien completamente diferente”, confesó.

Pero a pesar de ese lado tan incómodo, Grint sigue actuando. Su más reciente papel es en “Servants”, un thriller psicológico producido y dirigido por M. Night Shyamalan. Y, aunque no es tan conocido como antes, el actor lo prefiere así.

“Soy naturalmente introvertido, pero hay algo en destacar, estar en el centro de atención, es algo que disfruto un poco. Llegué a la cima bastante temprano, pero estoy bien con eso. Sería ridículo pensar que puede replicar ese nivel de éxito. Siempre va a ser un desafío, pero estoy disfrutando de eso”, agregó.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.



Infobae