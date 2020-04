Rincón: “Josef tuvo la valentía de llamar para disculparse”

abril 22, 2020 - 8:34 pm

Tomás Rincón, mediocampista y capitán de la selección nacional de Venezuela, conversó por el Podcast On Fire TV sobre su presente en Italia con la pandemia del COVID-19, reseñando el 2019 que sostuvo la vinotinto.

“La selección hizo un 2019 increíble. Quizás el fanático estaba viendo una vinotinto competitiva, compacta y el cambio que tuvimos nadie lo esperaba, mucho menos antes de iniciar la eliminatoria.

El aficionado de la selección tiene mucha ilusión por el talento que tenemos, si lo veo desde afuera el jugador venezolano ha crecido mucho. Un ejemplo es Soteldo, que hace poco hablé con él, no es fácil ser la figura del Santos”, cometó.

El tachirense también enfatizó sobre la llegada del nuevo piloto luso, José Peseiro, a las filas del seleccionado criollo. “Internamente uno debe pasar el chip y pensar en su trabajo, ahora de la mano del nuevo entrenador (José Peseiro), si lo piensas mucho harás algo mal”.

“La llegada del míster Peseiro ha sido positiva. Yo me reuní con él aquí (Italia) y encontré una persona capacitada. Es un entrenador que hay que brindarle trabajo, espacios para que lo haga y tiempo; creo que nos puede dar una mano. A mí lo que más me llena de convicción es que tenemos una gran camada de jugadores que nunca habíamos tenido y eso me llena mucho de ilusión”, reveló.

Asimismo, el ex Genoa agregó que “mi conversación con Peseiro, más allá de que cuando empiece a entrenar se pueda equivocar o no, lo que más destaco es la honestidad y la forma con la que encaro esto. No son momentos sencillos lo que le toca vivir, situaciones complicadas con los directivos, lo de Josef (Martínez). A mi gustó como el enfrentó esta situación. Ya cuando empiece a entrenar y dirigir es otra cosa”, acotó.

Además, Rincón encendió la charla dando su postura de la temática interna en la selección, posterior a la salida del conductor yaracuyano Rafael Dudamel.

“Las carencias que tenemos a nivel de dirigencia es notable. La forma como se manejó el post Dudamel fue indiscutible. Me gusta vivir el presente y si el mismo es con José Peseiro yo lo apoyo como lo hicimos con los demás entrenadores. Yo tengo diferencias con muchos dirigentes porque como a muchos no les gusta algunas cosas, a mí menos. Al fin y acabo somos el mismo equipo y si nosotros no nos damos una mano entre federación, jugadores y técnicos nos vamos a meter autogoles. Tenemos que llegar a la reflexión de estar todos juntos por un objetivo”, dijo.

Diferencias con Martínez

Por su parte, al volante de 32 años entró en debate con las diferencias que llegó a tener con el ariete del Atlanta United, Josef Martínez, argumentando que fue “innecesario la situación a la que se llegó”.

“El tema de Josef (Martínez) se creó una situación innecesaria. Ya él y yo lo hablamos, no había necesitad de llegar a esto. Hay temas internos que quedan de manera interna, pero yo conozco a Josef Martínez y le tengo un aprecio increíble al igual que como jugador porque ha hecho cosas impresionantes. Después esa versión de Josef (Martínez) que se creó un poco más mediática y diferente a la que conocía me gusto menos y se lo dije. No soy quién para juzgarle y decirle como tiene que hacer sus cosas, pero no me gusto. Personalmente nunca me sentí ofendido y que tenía algo con él, para mí fue un tema mal manejado que se magnífico más de la cuenta”, subrayó.

El centrocampista del Torino concluyó explicando que “lo que sí me dolió y no me gustó para nada fue el comentario hacia la selección, porque se desmeritó el trabajo de muchísima gente. Desmeritar el trabajo de la vinotinto es algo que le hace daño a muchísima gente. Nosotros sabemos cuánto nos tenemos que reñir para conseguir una victoria con cualquier rival. Quizás haya que estar en sus pies para decir lo que dijo, porque uno siempre pasa por momentos duros, pero ha tenido la valentía de llamar para disculparse. La selección lo es todo”.

Actualmente, el capitán de cuadro llanero vive la cuarentena desde Turín, quedándose en su hogar junto a su familia evitando la propagación del COVID-19. Además de ello, iniciando el periodo de Abril, anunció por sus redes sociales que ayudaría al pueblo venezolano enviando fondos para apoyar en alquileres, medicamentos y productos necesarios para la supervivencia.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Lider en Deportes