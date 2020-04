Residente, desde la cuarentena, desempolva su tema "Latinoamérica"

View this post on Instagram

Desde la más pequeñas de las Antillas Mayores les dedico esta canción a todo el mundo • From the smallest of the Greater Antilles, I’m dedicating this song to everybody around the world. Músicos: Ronroco & Coro – @gustavosantaolalla Coro – @kianimedina Batería – @badassthomaspridgen Piano – @leogenovesepiano Cuatro Venezolano – @jorgeglem Guitarra – @justinpurtill Guitarra – @mreliasmeister Percusión – @danielconga Quijá de burro & Zapato – @sinuhe.art Mezcla – @fotalmo Edición – @worldjunkies