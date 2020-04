Renault envió al paro parcial al personal de la escudería

abril 10, 2020 - 6:02 pm

Tras McLaren, Williams y Racing Point, una nueva escudería de la Fórmula 1, Renault, anunció este viernes la puesta en marcha de medidas de paro parcial para sus trabajadores con el objetivo de limitar los efectos económicos de la pandemia del coronavirus.

En Viry-Châtillon, en la región parisina, donde se sitúa la planta de fabricación de los motores, el personal se acogerá al paro parcial «por un periodo de 12 semanas, que podrá reducirse o ampliarse según la evolución de la situación», indicó el constructor francés.

En Enstone, Inglaterra, donde Renault diseña y construye los chasis de sus monoplazas, la empresa ha decidido aplicar retroactivamente el programa de mantenimiento del empleo puesto en marcha por el gobierno británico.

La gran parte del personal de la planta de Enstone, en paro total de actividad desde el 1 de abril, lo estará al menos hasta el 31 de mayo.

