Rehabilitarte activa servicio telefónico ante la ansiedad que genera el COVID-19

abril 23, 2020 - 11:53 am

Desde la Fundación Rehabilitarte conocemos las dificultades de pasar largos períodos de convivencia con la familia, aunado al encierro y la sobre información sobre el Covid-19.

Por ello, colocaremos a disposición de los zulianos una línea telefónica que será atendida por nuestros especialistas en la salud mental.

A través del +58-424-6270439, +58-412-1681278 o el +58-414-9659445, se brindará ayuda psicológica las 24 horas del día, distribuida de la siguiente manera:

+58-412-1681278

Lunes desde las 8:00 am – Miércoles hasta las 8:00 am

+58-424-6270439

Miércoles desde las 8:00 am – Viernes hasta las 8:00 am

+58-414-9659445

Viernes desde las 8:00 am – Lunes hasta las 8:00 am

Allí, el personal de Rehabilitarte estará a la orden para escuchar a las personas y ofrecerles recomendaciones sobre el manejo de la gran cantidad de información que surge en relación con la pandemia, de manera que eviten sentirse agobiados.

Además, los padres y cuidadores de niños y niñas serán orientados con estrategias oportunas para brindar seguridad y explicarle a los más pequeños lo que sucede en el ámbito mundial; y también se les podrá hacer seguimiento telefónico, dependiendo de la situación, la cual también puede ser remitida a centros que brinden asistencia médica.

Finalmente, porque sabemos que escuchar también significa apoyar, estaremos a la orden para toda aquella persona que necesite orientación psicológica especializada en cuanto al manejo de ansiedades, temores o tristezas ante la emergencia del coronavirus.

Recuerden que tienen a su disposición el +58-424-6270439, el +58-412-1681278, y el +58-414-9659445, y que la mejor prevención es quedarse en casa, porque aún en la distancia, seguimos estando junto a los zulianos.

Para mayor información sobre cómo el Covid-19 impacta en la salud mental de las personas, está disponible nuestro sitio web www.rehabilitarte.com.ve o búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como Fundación Rehabilitarte.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/Nota de Prensa