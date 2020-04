Quitan draft a los Medias Rojas y suspenden a Alex Cora por robo de señas

abril 22, 2020 - 5:25 pm

Las sanciones a los Medias Rojas de Boston por un caso de robo de señas en 2018 se limitarán a la pérdida de una segunda ronda de draft de 2020 y la suspensión de un operador de vídeo, anunciaron este miércoles 22 de abril las Grandes Ligas (MLB).

La competición absolvió por este caso al puertorriqueño Alex Cora, entonces mánager de Boston, pero le suspendió para toda esta temporada por su responsabilidad en el escándalo de robo de señas de los Astros de Houston en 2017.

Cora salió de los Medias Rojas en enero tras conocerse su responsabilidad en el escándalo de los Astros cuando él era el entrenador.

Las pesquisas de la MLB respecto al caso de los Medias Rojas determinaron que sus dirigentes, entrenadores y jugadores no conspiraron para robar señas a los lanzadores contrarios en 2018, año en el que ganaron la Serie Mundial.

Los investigadores sí determinaron que el operador de repeticiones de video J.T. Watkins «en una o varias ocasiones utilizó videos para descifrar la secuencia de señas de los equipos contrarios», dijo la liga en un comunicado.

El operador fue suspendido sin sueldo por el resto de 2020 y se le prohibió trabajar como operador de las repeticiones en 2021.

Al haberse podido beneficiar de las acciones de Watkins, la MLB decretó que los Medias Rojas deberán renunciar a una selección de segunda ronda en el draft de 2020.

Estos castigos han sido mucho menos severos que los impuestos a los Astros.

El equipo de Houston fue multado con 5 millones de dólares y sus mánagers Jeff Luhnow y A.J. Hinch fueron suspendidos después de que la MLB evidenciara un sistema de trampas durante la temporada 2017, en la que ganaron la Serie Mundial.

The #RedSox today released the following statement from President & CEO Sam Kennedy in response to Major League Baseball’s report: pic.twitter.com/FLEMdwzgfI

— Red Sox (@RedSox) April 22, 2020