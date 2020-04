Quintana sobre documental: No me gusta recordar malos momentos

abril 13, 2020 - 9:08 pm

El ciclista colombiano Nairo Quintana confesó que no ha visto «El día menos pensado», una serie documental de seis capítulos que cuenta el día a día del Movistar Team durante buena parte de su temporada 2019, porque no le gusta «recordar malos momentos».

«No he tenido el honor de verlo, he escuchado muchos comentarios. Solamente les puedo comentar lo que viví durante las grabaciones porque no lo he visto. Hay cosas que me han gustado, otras que no me han gustado. Y a veces recordar malos momentos no me gusta», dijo Quintana en un Instagram Live que hizo en la cuenta de su Gran Fondo.

El colombiano, que ganó el Giro de Italia de 2014 y la Vuelta a España de 2016 con la escuadra telefónica, aseguró que la realización de «El día menos pensado» fue «algo muy arriesgado porque realmente no se oculta nada de lo que hay dentro de un equipo y así como a nosotros, en muchos de los equipos ocurren estas cosas».

No obstante, aseguró que se queda «siempre con lo positivo» de su paso por el Movistar, en el que estuvo entre 2012 y 2019, y agradeció a todas las personas con las que compartió allí.

Agencias