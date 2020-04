Putin aplaza el desfile del 75º aniversario de la victoria de 1945

abril 16, 2020 - 12:01 pm

El presidente ruso, Vladimir Putin, decidió el jueves aplazar el desfile militar para conmemorar la victoria sobre el nazismo el 9 de mayo de 1945, de la que este año se cumplen 75 años, a causa de la pandemia del coronavirus.

«Los riesgos vinculados a la epidemia, cuyo pico no habremos alcanzado (el 9 de mayo), son aún extremadamente elevados y eso no me permite autorizar los preparativos del desfile y del resto de eventos masivos», declaró Putin durante un encuentro televisado con su Consejo de Seguridad.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

AFP