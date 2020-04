Profesor daba una clase virtual y su esposa sale desnuda en pantalla ( Video)

abril 20, 2020 - 12:39 pm

Por un gran aprieto pasó este profesor quien dictaba una clase por teleconferencia y su esposa, sin percatarse, sale en la pantalla desnuda.

El video lo ha posteado granrealidad en sus cuentas de IG yTwitter con el siguient comentario:

Esto de las clases virtuales se está saliendo de control @granrealidad #granrealidad

Otros incidentes también se han hecho virales como el periodista deportivo que trabaja en interiores, el esposo que interrumpe en boxer una video llamada de la esposa al trabajo y la alumna que se olvida de apagar el micrófono e insulta a la profersora.

“Hey babe I think we got this working from home thing down 👍🏽”

30 min later… pic.twitter.com/jwhRbNsU95

— David Brymer (@davidbrymer) March 24, 2020