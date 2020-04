Precio del dólar se mantiene por debajo de los 180 mil bolívares

View this post on Instagram

Actualización 30/04/20 8:40 AM el promedio del dólar 🔽1,83% respecto a nuestra anterior publicación. El Dólar 🔽Bs.S 175.794,43 El Euro 🔽Bs.S 190.698,73 Bitcoin 🔼Bs.S 1.563.680.427 #BCV 🔼Bs.S 176.563,07 #Petro 🔼Bs.S 10.376.621,26 #Paypal 🔽Bs.S 149.000,00 _ ▶El #dolarpromedio ➖Bs.S 3.277,68 ▶El #dolaroficial ➕Bs.S 903,23 🔹 La tendencia general es 📈