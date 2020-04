Posponen hasta diciembre la clasificación olímpica de atletismo

abril 9, 2020 - 11:21 am

La Federación Internacional de Atletismo, la World Athletics bajo su nueva denominación, anunció este martes, tras consultar a la Comisión de Atletas, los presidentes de las federaciones continentales y el consejo, que las marcas obtenidas entre el 6 de abril y el próximo 30 de noviembre no serán válidas para lograr la clasificación olímpica en los Juegos de Tokio.

«Los resultados logrados en cualquier competición durante este período no se tendrán en cuenta para la clasifición para los Juegos de Tokio, así como tampoco para las clasificaciones mundiales, cuya publicación también se suspenderá», señaló la Federación de Atletismo en un comunicado.

No obstante, y como recalcó la Worid Athletics, los resultados logrados hasta el próximo 30 de noviembre «se seguirán registrando con fines estadísticos, incluidos los récords mundiales, pero no se utilizarán para otorgar la calificación de clasificado a ningún atleta».

El período de calificación, «siempre que la situación mundial vuelva a la normalidad», se reanudará el 1 de diciembre de 2020 y se prolongará hasta la nueva fecha límite de calificación, que concluirá 31 de mayo de 2021 para las pruebas de 50 kilómetros marcha y maratón y el 29 de junio para el resto de pruebas.

La medida no afectará a los atletas que ya habían logrado la marca de clasificación olímpica para los Juegos de Tokio, que como recalcó la Federación Internacional, «permanecerán clasificados».

After falling pregnant last year, Eva Vrabcová-Nývltová resigned herself to missing @Tokyo2020, but following postponement she's got a second chance.

"The Olympics being postponed is a great news for me."

📰:https://t.co/vq7InR8y3Y pic.twitter.com/uNfC01oCpC

— World Athletics (@WorldAthletics) April 7, 2020