Ponen a disposición número para consultas a domicilio de cardiología

Hola, mis queridos pacientes deseo que estén bien y a salvo en sus casitas y para seguir cumpliendo con las normas de seguridad para preservar tu salúd y la de todos tenemos que seguirlo haciendo, sín embargo la vida no se detiene por eso te invito a que hagas tu consulta desde la comodidad de tu casa pero esta vez via redes sociales , llamese what sapp, mesenger correo electrónico, instagram , skype, etc etc textos o llamadas telefónicas directas los que no tienen la posibilidad de hacerlo por internet, esta modalidad la uso con mis pacientes que están fuera de la ciudad o del pais, Mantengamos los controles necesarios e importantes. La idea es servirles como siempre con amor y profesionalismo. Informate y reserva tu cita al 04146209507 Bendiciones cuidense