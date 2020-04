Pompeo: Maduro debe liberar a los presos políticos y facilitar la transición

abril 14, 2020 - 4:29 pm

El funcionario estadounidense también sostuvo que Venezuela es el país menos preparado para hacer frente a la pandemia.

El secretario de Estado de EE. UU. , Mike Pompeo, llamó este martes al presidente Nicolás Maduro a que libere a todos los presos políticos en el país.

“Como dice el Marco para la Transición, ahora es el momento de la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela. Hacemos un llamado a Maduro y sus aliados para que los liberen de inmediato y faciliten la transición a un gobierno de transición legítimo”, señaló Pompeo en Twitter.

Precisó que en Venezuela existen 334 presos políticos, entre ellos 6 ejecutivos del refinador Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos, miembros de la Asamblea Nacional, asesores, trabajadores de la salud, periodistas y un tío de Juan Guaidó.

Así mismo, durante un contacto telefónico con medios internacionales, Pompeo dijo que Venezuela es uno de los países menos preparados en el mundo para enfrentar la pandemia del COVID-19.

«La falta de comida, los recortes de electricidad y todos los problemas que se ven en Venezuela ahora mismo no son el resultado del coronavirus, o de las sanciones de Estados Unidos, son el resultado de años de malversaciones”, señaló.

Agregó que el gobierno de los Estados Unidos ha destinado al menos 9 millones de dólares para que Venezuela pueda enfrentar la pandemia.

“Las agencias en las que confiamos, como la ONU y la Cruz Roja, van a convertir ese dinero y esos recursos en asistencia y la distribuirán en el terreno”, apuntó.

Además, el funcionario estadounidense sostuvo que su nación no contempla levantar las duras sanciones que pesan sobre el gobierno de Maduro.

A pesar de las sanciones «la ayuda humanitaria para los venezolanos siempre ha estado, y continuará estando para los venezolanos, aunque la mayor asistencia que le podemos dar a los venezolanos es lograr que recuperen su democracia. Como siempre hemos dicho: Maduro debe irse», dijo Pompeo.

The Maduro regime continues to unjustly detain 334 political prisoners and others in #Venezuela . They include the #CITGO6 , @JGuaido ’s uncle and close advisers, members of the @AsambleaVE , health care workers, and journalists. This is unacceptable.

As The Framework for Transition states, now is the time for the immediate release of all political prisoners in #Venezuela. We call on Maduro and his allies to release them immediately and facilitate the transition to a legitimate transitional government. https://t.co/e1dgxOZiq3

