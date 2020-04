La UEFA propone realizar playoffs para finalizar las ligas domesticas

abril 23, 2020 - 4:43 pm

La UEFA pretende que las ligas domésticas adopten nuevos formatos para adjudicar las últimas plazas para las copas europeas si los torneos nacionales no puedan completarse ya sea por restricciones gubernamentales o impedimentos financieros debido a la pandemia de coronavirus.

El comunicado difundido por la UEFA este jueves 23 de abril abre las puertas para que las ligas recurran a playoffs para determinar con “criterio deportivo” los participantes en la Liga de Campeones y la Liga Europa.

La entidad rectora del fútbol europeo sólo se refirió a un “formato distinto”. Otra alternativa que la UEFA propondría sería sacar el promedio de puntos por partido, algo sin precedentes.

La UEFA advirtió que podría rechazar o no la participación de un equipo en las competiciones europeos si los torneos domésticos si los campeonatos nacionales culminan prematuramente y “exista una percepción pública de arbitrariedad”.

Todas las competiciones domésticas y continentales fueron suspendidas el mes pasado.

La UEFA también indicó que explora la posibilidad de retomar las actuales ediciones de la Liga de Campeones y la Liga Europa, en paralelo a los torneos nacionales, o hacerlo en agosto luego que éstas logren finalizarse.

