Pillaron a Tom Brady entrenando en un parque cerrado por la pandemia y fue enviado a casa

La superestrella del fútbol americano Tom Brady fue hallado haciendo ejercicio en un parque cerrado por el coronavirus y requerido a marcharse del lugar, informó la alcaldía de la ciudad de Tampa Florida.

Brady, de 42 años, se mudó a la ciudad en las últimas semanas al firmar contrato con los Buccaneers de Tampa Bay, cerrando una exitosa etapa de dos décadas con los Patriots de New England, acotó AFP.

La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, relató en una conferencia de prensa que el mariscal de campo fue detectado por una patrulla cuando se ejercitaba en solitario en uno de los parques de la ciudad, que están cerrados al público para prevenir contagios de la pandemia de Covid-19.

«¡Lo sentimos Tom Brady! Nuestro equipo de parques no puede esperar a darle la bienvenida a usted y a nuestra comunidad con sonrisas aún más grandes. Hasta entonces, por favor manténgase seguro y en casa tanto como pueda para ayudar a aplanar la curva», solicitó la cuenta de Twitter de la ciudad de Tampa.

Brady, casado con la supermodelo brasileña Gisele Bündchen, anunció el 20 de marzo que abandonaba los Patriots tras ganar un récord de seis títulosde Súper Bowl y firmaba un contrato de dos temporadas con los Buccaneers, por el que se reportó que ganará 50 millones de dólares.

