Ova, protagonista de «Milagro en la Sala 7», envió un saludo a los venezolanos

Lo más tierno que verás hoy 🥺🥰 . . Ova la protagonista de la película turca " milagro en la celda 7 en Netflix, agradece a toda la comunida Hispana y en especial a Venezuela por la receptividad que ha tenido la película. . . En Venezuela se posicionó en el 1er lugar de las películas más vistas en Netflix. El filme fue estrenado en 2019, pero fue agregado el pasado 13 de marzo al catálogo de Netflix. . . La cinta rápidamente ha logrado posicionarse en el primer lugar del top 10 de las producciones más vistas en México, Estados Unidos, Perú y más países de Latinoamérica, a partir de una historia que ha revuelto el corazón de propios y extraños ☺️☝🏼✨❤️