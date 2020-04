Oswaldo Guillén sobre los comentarios de Juan Vané: Es un cobarde

abril 15, 2020 - 12:53 pm

A raíz de la carta que publicó el periodista venezolano Juan Vené donde el fallecido Roberto Clemente le habría mandado un mensaje a Ronald Acuña Jr., el ex dirigente de los Medias Blancas de Chicago y también criollo, Oswaldo Guillén ha arremetido duramente en contra del citado cronista.

Guillén a través de su cuenta twitter ha indicado una serie de mensajes en contra de Vené como consecuencia de haber publicado una carta donde dice que se la mando Roberto Clemente a Ronald Acuña Jr.

En el primer mensaje llama a Vené viejo decrépito que ha vivido de la pelota y observa a esos muchachos ganando dinero y el “se quedó pelando bola y lambiendo en este país”.

Caballo no ye dejes quitar energía de ese viejo decrépito que a vivido de la pelota y ve que esos chamos hacen su plata y el se quedó pelando bola y lambiendo en este país https://t.co/HD4h3wvagi

En el segundo mensaje indica que el cronista no tiene guaramos para decir lo que piensa y por eso usa a otras personas.

El no tiene guardamos para decir que [email protected] eso por eso usa otras personas por eso no se [email protected] medios que el y que le dan trabajo ? https://t.co/P3fXsqcPBi

En su tercer mensaje expresa que es un cobarde, no es profesional y está loco por verlo para darle una cachetada para que sea serio y lo llama “viejo cagalistrozo”, no sabe ya de que temas escribir.

Por que no lo dice el ? Cobarde no es profesional loco por verlo en venezuela para darle una cachetada pa que sea serio viejo cagalistrozo no sabe ya de que escribir https://t.co/P3fXsqcPBi

