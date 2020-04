«No doñita usted no tiene tanque y así no me resulta el negocio»: choferes de cisternas en Maracaibo y San Francisco se niegan a llenar las pipas de agua

abril 25, 2020 - 10:36 am

Los habitantes de las comunidades de los municipios Maracaibo y San Francisco están desesperados y molestos por la actitud que han tomado los conductores de los camiones cisternas ante la grave escasez del agua en la ciudad en plena amenaza de contagio por coronavirus. ¡Solo venden agua a quienes tengan tanques y se niegan a llenar las pipas!.

Los vecinos de los sectores Haticos por Abajo, Danilo Anderson, Haticos II y Brisas del sur manifestaron que los conductores solo quieren llenar tanques porque es más rápido y ganan más dinero.

«Llenar una pipa para ellos no es suficiente porque no les rentable, mientras que la pipa cuesta hasta 60.000 y 80.000 bolívares un tanque tiene un valor de hasta 20 y 30 dólares», explicó Luzmila Montiel, habitante de los Haticos II.

«No es posible que ahora cuando más necesitamos el agua no tengamos como lavarnos las manos para evitar contagio de la pandemia. No entiendo como las autoridades nos piden que extrememos las medidas con la limpieza si si tenemos este problema tan grave de la escasez de agua», manifestó Teodro Moreno, vecino de Brisas del Sur.

María Faría, vecina del sector Danilo Anderson aseguró que los choferes no quieren parar en su sector porque ahí casi nadie tiene tanques subterráneos. «Es horribe cuando los mandas a parar y te dicen: «No doñita usted no tiene tanque y así no me resulta el negocio» y entonces es cuando te entra el desespero», relató.

Otros afectados son los habitantes de los sectores Sierra Maestra, La Portuaria, El Manzanillo, San Francisco, El Silencio y Luis Aparicio del municipio San Francisco, quienes tienen más de 18 días sin recibir una gota de agua por tuberías y han tenido que recurrir a los cisternas, pero estos les exigen tener tanques subterráneos para poderles llenar, de lo contrario se niegan a llenarles las pipas.

«Ya hemos tenido problemas con los choferes de los camiones cisternas por que se niegan a llenar las pipas. Las autoridades deben inspeccionar y velar para que nos surtan a todos. Aquí nadie es mejor que nadie porque tenga un tanque. Somos seres humanos que padecemos por sed y exigimos una solución», denunció Yenni Atencio, habitante de El Manzanillo.

Otra que no se quedó callada y manifestó su impotencia ante esta terrible situación es Esther Rosales, habitante de La Portuaria, «A nosotros nos tienen castigados. Tenemos un racionamiento exagerado de hasta cinco horas diarias y tampoco tenemos agua. Nuestros hijos tienen llagas en el cuerpo, primero por las picaduras de zancudos y segundo porque los baño un día sí y un día no porque no tenemos una gota de agua. <le hago llamado a quien le competa que por favor nos ayude porque ya no soportamos esto», aseguró.

Ernestina García/ Noticia al Día