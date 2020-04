Netflix prepara una serie con los actores desde sus casas en plena cuarentena

abril 29, 2020 - 10:56 am

En este ambicioso proyecto de Netflix, una comedia que se llamará ‘Social Distance’, los actores serán dirigidos de forma remota y deberán grabarse ellos mismos.

El cine y la televisión siempre han sido rápidos a la hora de llevar a la pantalla los grandes acontecimientos y transformaciones del mundo real y así Netflix lo ha demostrado.

Los responsables de esta primera producción de ficción sobre el coronavirus son Netflix y la creadora de series tan conocidas como ‘Weeds’, ‘Orange is the New Black’ o ‘Glow’, Jenji Kohan.

La estadounidense ejercerá la función de productora de esta serie antológica que llevará por nombre ‘Social Distance’ y que contará además con la particularidad de ir a adaptarse totalmente a las restricciones de filmación que ha provocado la pandemia. Y es que serán los propios actores los que se graben desde sus casas.

«Nos estamos desafiando para hacer algo nuevo: crear y producir virtualmente para que nuestro elenco y equipo técnico pueda estar sano y salvo», explicó la propia Kohan en un comunicado, afirmando que la producción «contará las historias del momento actual que estamos atravesando, las historias únicas, personales y profundamente humanas que ilustran cómo estamos viviendo separados, pero juntos».

De momento, los detalles que se saben sobre ‘Social Distance’ es que la producción comenzará en pocas semanas, será una serie cómica y que los guionistas ya están desarrollando cada uno de los episodios.

«Los escritores no se encuentran físicamente nunca durante el proceso de escritura. Nuestro director, Diego Velasco, dirigirá nuestro talento de forma remota. Nuestra showrunner, Hilary Weisman Graham, dirige la producción desde su sala de estar. El reparto no solo actúa, sino que también se filmará desde casa», finalizó Jenji Kohan sobre esta nueva serie de Netflix.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día