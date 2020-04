"Naiky" no se detiene y con una dispoplasia femural le sonríe a la vida

abril 22, 2020 - 1:01 pm

Ella es Yunaisky Milagro López Molina, una adolescente que con 14 años y una discapacidad en una parte de sucuerpo, desea comerse el mundo.

Nació en septiembre del año 2005, trayendo consigo una discapacidad desde la cadera hasta las piernas que generaría grandes dudas dentro de su núcleo familiar, pues presenciarla diferente a los demás ocasionaría controversia.

«Desde que nació todo fue complicado, por eso les digo a todas las personas que me preguntan por ella que fue un milagro», comenzó diciendo Ludy Molina, madre de Yunaisky.

Asimismo precisó: «ella camino a los cinco años y de allí no se ha detenido. La tuve en control hasta los 12 en el área de Traumatología en el hospital Adolfo Pons».

El miedo la arropó

A su corta edad, Yunaisky decidió no operarse, ya que las cuatro operaciones de piernas y las dos de caderas debían realizarle en un periodo de cinco años y eran de alto riesgo » los doctores me dijeron que de salvarme pasaría mucho tiempo en silla de ruedas y eso me atemorizó y aunque los quehaceres dentro de mis posibilidades las realizo con normalidad, siempre pienso en mejorar y poder tomar la decisión de entrar a pabellón » afirmó la joven.

«Naiky» como cariñosamente le dicen sus parientes y allegados del barrio San Pedro de la parroquia Manuel Dagnino, cursa primer año en el Liceo Juan Antonio Paredes, situado en la citada parroquia. Allí y por los lugares que transcurre la adolescente, no existe la discriminación ni las malas acciones. Su condición la lleva a ser querida y cuidada por todos.

La discapacidad de Yunaisky Milagro podría acarrearle serios problemas a largo plazo, sin embargo su optimismo y valentía la han llevado a afrontar su forma de ser sin tabú.

» Mi deseo más grande es graduarme de médico forense y si Dios me lo permite así lo haré, mientras tanto esperaré otra oportunidad que me den para operarme. El tiempo pasa muy rápido y mis seres queridos toda la vida no estarán», dijo sonriendo » Naiky».

Greily Núñez

Noticia al Día