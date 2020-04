Nadal y Federer revolucionan las redes con LIVE en Instagram

abril 20, 2020 - 8:51 pm

El tenista Rafael Nadal tuvo un encuentro virtual con Roger Federer a través de Instagram Live, videollamada, donde el español fue víctima de las bromas de Andy Murray, tras tener problemas con su conexión.

«Esto es brillante. Puede ganar 52 Roland Garros pero no sabe cómo hacer funcionar Instagram«, publicó el tenista británico en los comentarios de la aplicación. A lo que Rafa respondió: «Somos demasiado viejos para esto»

Durante el video hablaron de diversos temas por ejemplo, Nadal confesó que no ha jugado desde Indian Wells: «Espero recordar algo cuando vuelva».

Dentro de las confesiones, Federer le preguntó a Nadal que por qué si es diestro juega con la zurda: «No puedo jugar con la derecha, es una leyenda. Puedo escribir con la derecha, puedo jugar al baloncesto con ella, pero en el tenis y el fútbol soy zurdo«, respondió entre risas Nadal.

El número 2 del tenis mundial, aprovechó para mandar un mensaje de apoyo a las víctimas de coronavirus.

«Hay mucha gente que no está pudiendo despedirse de miembros de sus familias. Es algo terrible, son momentos inimaginables. No me puedo ni poner en la piel de ellos. Mucha gente va a perder su trabajo. Es momento de estar unidos«, dijo.

