Murió Hank Steinbrenner, copropietario de los Yankees de Nueva York

abril 14, 2020 - 3:07 pm

Hank Steinbrenner, copropietario de los Yankees de Nueva York en la Major League Baseball (MLB – Grandes Ligas), falleció este martes 14 de abril en Clearwater, Florida, a sus 63 años.

Steinbrenner perdió la vida después de batallar contra una larga enfermedad. El columnista de The New York Post,Joel Sherman, dio a conocer la noticia por sus redes sociales.

Hank Steinbrenner had turned 63 earlier this month. I was told he died at home in Clearwater after a long illness that was not Covid-19 related, according to sources.

— Joel Sherman (@Joelsherman1) April 14, 2020