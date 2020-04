Mujer de 93 años pide cerveza y le envían 150 latas

abril 16, 2020 - 2:37 pm

La divertida historia de Olive Veronesi, una mujer de 93, le ha dado la vuelta a todas las redes sociales, pues, en pleno confinamiento debido al brote de coronavirus, la mujer fue fotografiada desde la ventana de su hogar en Seminole, Pennsylvania, sosteniendo una pizarra blanca con la leyenda “NECESITO MÁS CERVEZA” mientras sostenía una lata de su marca favorita, Coors Light, con una gran sonrisa en el rostro.

Una vez que las imágenes de Olive implorando cerveza le dieron la vuelta al internet y acapararon los titulares de múltiples medios informativos, estas llegaron a los ojos de la marca mencionada, quienes se encargaron de hacer los deseos de Veronesi realidad, pues le enviaron hasta la puerta de su hogar un cargamento con 10 cajas de 15 latas de cerveza, es decir, más de 50 litros de su bebida favorita.

Como era de esperarse, el momento fue compartido en redes sociales, pues gracias a estas logró su objetivo; aunque claro, ahora en la pizarra blanca que había usado con anterioridad se leía la frase “CONSEGUÍ MÁS CERVEZA”.

Sin duda, Olive Veronesi llegó para alegrar la cuarentena a más de uno, por lo que diversos medios no dudaron en conseguir una entrevista vía telefónica con la mujer cuestionándola sobre sus acciones, a lo que ésta felizmente respondió que lo hizo porque la cerveza es algo que la relaja, más ahora que no puede salir de su hogar, pues Olive pertenece al grupo de personas que más riesgo corren de ser contagiadas de COVID – 19. “Tomo una cerveza todas las noches. Es algo que me ayuda a relajarme, ¿saben?”, expresó Veronesi.

Hasta el momento – 15 de abril – la Unión Americana cuenta con 619,331 casos confirmado de coronavirus; de los cuales, la mayoría pertenecen a Nueva York, estado que se ha convertido en el epicentro de la pandemia en el país americano, registrando 203,123; es decir, más casos que Italia e inclusive España. Asimismo, el país de las barras y las estrellas lidera las cifras de mortalidad, las cuales, han ascendido a 27,176 defunciones.

