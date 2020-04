Modelo imita el baile viral de Ester Expósito y es todo un éxito (+Video)

abril 27, 2020 - 2:31 pm

Hace unos días Ester Expósito consiguió hacerse viral con un video que ya han visto más de 30 millones de personas. Se trata de una grabación casera en la que vemos a la protagonista de «Élite» moviéndose con soltura al ritmo de una canción de reggaetón.

En el clip, la actriz aparece bailando la canción «El Efecto» de Chencho Corleone y Rauw Alejandro. Con una actitud seductora ante la cámara, un pantalón de pijama y un top corto luciendo abdomen, Ester sorprendió a sus seguidores con unos pocos segundos de baile.

Leer más noticias: Maickel Melamed cumple hoy 45 años

Pues bien, ahora ha llegado la réplica de la mano de Marina Llorca, una conocida modelo curvy española que ha conseguido también convertirse en tendencia después de reproducir a la perfección el video de Expósito.

Con un outfit muy parecido, Marina ha demostrado que también lleva el ritmo en la sangre y ha conseguido calcar los mismos pasos, gestos y expresiones que Ester en su video de Instagram.

«No he podido resistirme a darlo todo yo también con este perreo de Ester Expósito. Imagino que ya habrá por ahí un #EsterExpositoChallenge pero yo lo he hecho para quitaros vergüenzas y estigmas. Ahora más que nunca hay que venirse arriba y sentirse poderosa. Con tu cuerpazo, sea como sea (cuando esté de bajoncillo me lo voy a poner en bucle)», escribió Llorca en su publicación de Instagram.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Concierto