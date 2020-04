Milla Jovovich de Resident Evil pasa feliz la cuarentena cultivando hortalizas y tomates

abril 30, 2020 - 11:25 am

Milla Jovovich la despampanante actriz de Resident Evil y otras exitosas producciones del cine norteamericano, nacida en Ucrania-Rusia y nacionalizada en USA ha aprovechado la cuarentena para dedicarse al cultivo de legunbres y hortalizas en su casa.

Con luces artificiales Milla ha sembrado hortalizas y tomates.

Según Wikipedia «Milla Jovovich (Kiev, RSS de Ucrania; 17 de diciembre de 1975), es una actriz, supermodelo, cantante, directora de cine, diseñadora de moda y empresaria de ascendencia rusa. Nació y pasó sus primeros años en la Ucrania soviética, adquiriendo posteriormente la nacionalidad estadounidense.1​ Ha interpretado papeles en varias películas de ciencia ficción y de acción, por lo que el canal de televisión VH1 le apodó «la reina pateatraseros». También ha actuado junto a reconocidos actores, como Bruce Willis, Faye Dunaway, Ben Stiller, Robert De Niro, Edward Norton, Pierce Brosnan, Angela Bassett, entre otros.2​

Jovovich comenzó su carrera de modelo a los once años, cuando Richard Avedon la presentó en los anuncios de Revlon, Las mujeres más inolvidables del mundo, y continuó su carrera con otras campañas notables para cosméticos L’Oréal, Christian Dior, Donna Karan y Versace. En 1988, tuvo su primer papel profesional en la película para televisión Night Train to Kathmandu, y ese mismo año actuó en su primer largometraje: Two Moon Junction. Después tuvo más apariciones en series de televisión como Fair Exchange (1989), y en el mismo año un papel de una jovencita francesa (en ese entonces con solo 14 años) en la serie Married with Children, además de otros personajes en pequeñas producciones cinematográficas. Ganó notoriedad con la película romántica Return to the Blue Lagoon (1991), la secuela de The Blue Lagoon.

Apareció en 1993 en Dazed and Confused junto a Ben Affleck y Matthew McConaughey. Posteriormente Jovovich actuó junto a Bruce Willis en la película de ciencia ficción El quinto elemento (1997), y protagonizó The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999). En 2002, protagonizó la adaptación del videojuego Resident Evil, que dio lugar a seis películas: Resident Evil (2002) , Resident Evil: Apocalypse (2004) , Resident Evil: Extinction (2007), Resident Evil: Afterlife (2010), Resident Evil 5: Retribution (2012) y «Resident Evil 6: The Final Chapter» (2017).

Además de su carrera como modelo actuación, Jovovich lanzó un álbum musical, The Divine Comedy en 1994. Además continúa publicando demos de otras canciones en su página web oficial y contribuye con las bandas sonoras de películas, sin embargo Jovovich aún no ha lanzado otro álbum. En 2003, ella y la modelo Carmen Hawk crearon la línea de ropa Jovovich-Hawk, que cesó sus operaciones a principios de 2008.3​ En su tercera temporada antes de su desaparición, las piezas se podían encontrar en Fred Segal en Los Ángeles, Harvey Nichols, y en más de 50 tiendas en todo el mundo. Jovovich también tiene su propia compañía productora, Creature Entertainment.