Marabinos sustituyen las arepas por la yuca debido a altos costos de la harina

Para los marabinos comer arepas se ha vuelto cada vez más difícil. Los precios no se detienen debido al aumento del dólar y muchos ya han dejado de incluirlos en su dieta diaria.

Un paquete de harina se ubica hasta el momento de este reportaje en los 130.000 mil bolívares, mientras que el kilo de yuca tiene un costo de Bs. 50.000 mil.

Algunos aunque extrañan las tradicionales arepas, han optado por sustituirlas por otros alimentos aunque confiesan que no es lo mismo. «Lo único que sustentaba a mis niños eran las arepitas, ahora les cocino yuca, pero me dicen que no se sienten satisfechos», contó Rusbelis Matos, habitante de Sierra Maestra, municipio San Francisco.

¿Quién compra un paquete de harina ahora con los nuevos precios que dependen del dólar, la verdad vamos a terminar comiéndonos unos a otros porque nadie hace nada para frenar estos precios que nos tienen pasando hambre», denunció Miguel Suárez, habitante del sector El Manzanillo en el municipio San Francisco.

Los habitantes del sector El Naranjal, ubicado en la zona Norte del municipio Maracaibo, denunciaron que el bolsillo no aguanta los altos precios de la harina y lo más triste es que ni pan pueden comprar.

El costo del pan, plátanos y papas están por las nubes y lo único que pueden adquirir es la yuca. «Aquí en la zona Norte los precios siempre han sido más elevados que en otros lugares, compramos yuca para poder resolver el desayuno o la cena, aunque lo hacemos ligando a que nos salga buena porque muchas veces sale palúa o dura y perdemos el dinero», relató Yolanda Añez, ama de casa y madre de tres menores de edad.

Ernestina García/Noticia al Día

Fotos: Xiomara Solano